La ONDA define ambiciosa agenda de promoción del derecho de autor para el 2026

Santo Domingo. — La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) cerró el año 2025 con una cifra histórica: 32,886 obras registradas, el número más alto desde su creación. El dato confirma un mayor interés de los creadores dominicanos por proteger legalmente sus producciones artísticas, científicas y literarias, y marca el punto de partida de una agenda ambiciosa para 2026.

Las nuevas metas fueron presentadas por el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, durante una reunión de trabajo efectuada el 27 de enero de 2027 con los responsables departamentales de la institución. En el encuentro se definieron las prioridades para el año en curso, con énfasis en la transparencia institucional, la mejora de los servicios y el fortalecimiento de la cultura del derecho de autor en el país.

Entre los ejes centrales del plan figura la puesta en marcha de la campaña educativa “La ONDA Contigo”, que comenzará a ejecutarse en los próximos días. La iniciativa busca acercar la institución a la ciudadanía y reforzar el conocimiento sobre la importancia de la propiedad intelectual, especialmente entre emprendedores, artistas y creadores emergentes.

Durante la reunión, Gonell Cosme destacó que el crecimiento sostenido en el registro de obras no es casual. Recordó que en 2023 se registraron 25,663 obras, mientras que en 2024 la cifra descendió a 21,852. El repunte de 2025, explicó, responde a una combinación de mayor confianza institucional, facilidades otorgadas a los usuarios y una agenda activa de formación y orientación.

“El registro de obras artísticas, literarias y científicas no solo protege los derechos de los creadores, sino que por igual, protege el derecho a los elementos que integran nuestra identidad cultural”, subrayó.

Durante el pasado año, la ONDA desarrolló 80 actividades educativas, entre conversatorios, talleres y seminarios, que impactaron directamente a 6,111 personas en distintas provincias. Además, se otorgaron exoneraciones y facilidades especiales que permitieron a 1,586 creadores registrar sus obras, una política que será retomada en 2026 para beneficiar a emprendedores y nuevos talentos.

El director general exhortó al personal a mantener una planificación rigurosa y un trabajo coordinado para consolidar los avances alcanzados. Subrayó que el plan estratégico se alinea con las directrices del presidente Luis Abinader y apuesta por una gestión ética, transparente y orientada al servicio público.

La reunión anual de planificación contó con la participación de los principales responsables de áreas estratégicas, entre ellos Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Jurídica, Registro, Atención al Usuario, Inspectoría, Relaciones Interinstitucionales y el Centro de Capacitación en Derecho de Autor.

Con estos resultados y una hoja de ruta definida, la ONDA inicia 2026 con el reto de sostener el crecimiento alcanzado y de seguir posicionando el derecho de autor como una herramienta clave para el desarrollo creativo y económico de la República Dominicana.