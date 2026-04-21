La ONDA anuncia primer foro educativo sobre del derecho de autor en el deporte

SANTO DOMINGO. — La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), que dirige José Rubén Gonell Cosme, organizará este jueves 23 de abril el primer foro educativo “El Derecho de Autor también juega”, una jornada que busca poner sobre la mesa cómo se crean, se usan y se protegen los contenidos en la industria del deporte.

La actividad se desarrollará en el hotel Sheraton, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La agenda incluye tres paneles temáticos, la participación de funcionarios y especialistas del sector, además de un homenaje póstumo a Orlando Jorge Mera.

Las palabras de apertura del foro estarán a cargo de los ministros de Industria, Comercio y Mipymes (MINC), Eduardo Sanz Lovaton, de Deportes, Kelvin Cruz, y el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme. En los tres paneles de la jornada intervendrán expertos en marketing deportivo, abogados, cronistas y representantes de medios de comunicación.

Un foro tres paneles

La primera conversación del día girará en torno a la relación entre creatividad y negocio en el espectáculo deportivo. Allí se abordará algo que muchas veces pasa desapercibido: detrás de cada evento hay una cadena de producción que incluye desde transmisiones audiovisuales hasta campañas publicitarias, música, narraciones y experiencias en vivo. Todo eso, aunque no siempre se perciba, está protegido por el derecho de autor.

En ese panel participarán Omar Hasbún, Tita Hasbún, Mynor Valverde Cruz, así como los juristas Luis Aquino y Jorge del Valle. La moderación estará a cargo de Nelson Jiménez, de la Gestión Colectiva de Productores Audiovisuales (SOGESPA). La discusión apunta a explicar cómo se construyen esos contenidos y qué implica su uso desde el punto de vista legal y comercial.

El segundo panel pondrá el foco en el llamado “derecho de visualización” del contenido deportivo. En otras palabras, ¿quién puede transmitir, reproducir o explotar ese material. Participarán Frank Camilo, de CDN, junto a Jaime Ángeles y Richard Martínez Amparo, de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo (ADODEP). Este panel será moderado por Pamela Hernández, de la empresa Miniño Abogados. Aquí el debate se moverá más hacia lo jurídico, en un contexto donde las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego.

La tercera parte del evento mirará hacia adelante. Se hablará de innovación, tecnología y nuevas formas de consumo del contenido deportivo. Streaming, redes sociales, monetización digital con la participación de Vian Araujo, de Abriendo el Podcast; y Luisito Pie, de Entreatleta Podcast; Roque Martínez, NBPC Latino. El moderador será Pedro Clisante, abogado de derecho deportivo. Todo entra en una conversación que ya no es futura, sino presente.

El cierre del foro será con reconocimientos por parte de la ONDA al ex jugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz; la cronista deportivo, Adelaida Hernández; el dirigente deportivo Cristóbal Marte y Fernando Terruel, entrenador de baloncesto y varias veces dirigente de la selección nacional.

Más allá de los paneles, la jornada tendrá un momento especial con el homenaje póstumo a Orlando Jorge Mera. Desde la ONDA destacan su papel en el fortalecimiento de la propiedad intelectual en el país y su defensa de los derechos de los creadores. Su legado, aseguran, sigue marcando el rumbo de las políticas públicas en esta área.

También se anunciará el “Concurso Anual de Ensayos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”, una iniciativa que busca incentivar la investigación y el análisis sobre estos temas. La edición de este año estará dedicada precisamente a la memoria de Jorge Mera.

El encuentro cuenta con la colaboración de SOGESPA y Private Dance Studio y se alinea con el enfoque global impulsado este 2026 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ha puesto el acento en la relación entre propiedad intelectual y deporte. Una relación que, como quedará claro en el evento, ya no es secundaria: es parte esencial de una industria que mezcla competencia, negocio y creación cultural.