La Nacional fortalece vínculo con clientes premium en encuentro exclusivo Visa Platinum

Bartolo García

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos celebró un encuentro con sus clientes de la tarjeta Visa Platinum, como parte de su estrategia para fortalecer la relación con su segmento premium y destacar los beneficios de este producto financiero.

Carlos Espinal, Ainhoa Parra y Erick Neri

Durante la actividad, la institución resaltó que esta tarjeta ha sido diseñada para ofrecer una experiencia diferenciada, combinando respaldo, seguridad y acceso a servicios exclusivos tanto a nivel local como internacional.

Estela Sánchez Mejía, Roberto Moreta y Virginia Martínez

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Gustavo Zuluaga Alam, expresó que la organización apuesta por el progreso financiero de sus clientes, brindando herramientas que les permitan seguir creciendo y aprovechando nuevas oportunidades.

Eugenio Rodríguez y Filipo Cicconen, conversan animadamente en la actividad

De su lado, el country manager de Visa República Dominicana, Gustavo Turquía, destacó la relación de más de 28 años entre ambas instituciones, señalando que esta alianza ha permitido desarrollar soluciones innovadoras centradas en el cliente.

Fátima Ruiz, Jenny González, Giselle Castillo y Anabelle Frías

Turquía indicó que la tarjeta Visa Platinum es el resultado de un trabajo conjunto enfocado en ofrecer aceptación global, altos estándares de seguridad y servicios diseñados para quienes valoran la comodidad y la eficiencia.

Francina Jiménez y Fabio Báez

Asimismo, el vicepresidente de Negocios y Mercadeo de La Nacional, Tomás Pimentel, señaló que este producto fortalece la oferta de valor de la entidad, permitiendo responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico.

Igor Cabrera, Alba Brea y Adrián Gómez

Durante la jornada, la gerente de Productos, Wendy Salazar, explicó los beneficios de la tarjeta, entre ellos acceso a salas VIP en aeropuertos, devoluciones en compras internacionales, acumulación de puntos y servicios exclusivos para viajeros.

Jame Vargas y Valeria Bidó

También destacó ventajas como asistencia médica internacional, garantía extendida, servicio de concierge y acceso a la Visa Luxury Hotel Collection, lo que amplía las posibilidades para los usuarios.

Jogry García y Francisco Melo Ballesteros

El encuentro permitió a los clientes conocer de primera mano las funcionalidades de la tarjeta y reforzar su confianza en la institución, en un ambiente diseñado para la interacción directa.

Con esta iniciativa, La Nacional reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras que generen valor sostenible, fortalezcan la confianza y acompañen el crecimiento de sus clientes.