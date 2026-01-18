La lluvia reordena el Round Robin y deja en suspenso el último boleto a la final

Bartolo García

La intensa lluvia caída sobre Santo Domingo obligó a posponer el esperado enfrentamiento entre Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, pautado para la tarde de este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, alterando el calendario del Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Luego de una primera lluvia previa a la hora oficial del juego, el terreno fue acondicionado con la intención de iniciar a las 5:30 de la tarde, pero un nuevo aguacero obligó a desplegar nuevamente las lonas de protección sobre el campo.

Tras una segunda inspección realizada por el cuerpo arbitral a las 6:45 de la noche, se determinó que no existían condiciones adecuadas para celebrar el encuentro, por lo que el partido quedó oficialmente suspendido.

De inmediato, la liga informó que el choque pospuesto fue reasignado automáticamente para este domingo 18 en la misma sede, con hora de inicio fijada para las 4:00 de la tarde, un duelo que podría definir el panorama final de la serie semifinal.

En el plano competitivo, los Leones del Escogido ya aseguraron su clasificación a la Serie Final con récord de 12-5, mientras que Águilas Cibaeñas y Toros del Este se mantienen enfrascados en la lucha por el último boleto disponible.

De acuerdo con los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la presencia de una vaguada y los vientos del este/noreste continuarán generando lluvias dispersas, incrementos nubosos y posibles ráfagas hasta la noche, especialmente en la costa norte y el litoral caribeño.

Este fue el primer partido suspendido por lluvia en el actual Round Robin, desde el encuentro entre Águilas y Gigantes del Cibao celebrado el pasado 5 de enero en San Francisco de Macorís.

Mientras tanto, en el Estadio Julián Javier, los Toros del Este lograron una victoria vital de 6-5 sobre los Gigantes del Cibao, manteniéndose con vida en la pelea por la final.

Sergio Alcántara fue el gran protagonista ofensivo al remolcar tres carreras, incluida la del triunfo, en una noche en la que los romanenses necesitaban ganar para presionar a sus rivales directos.

Eric Filia también tuvo una actuación clave al producir dos carreras más, aportando energía y consistencia a una ofensiva taurina que supo capitalizar las oportunidades tempranas.

Los Toros tomaron ventaja desde el primer episodio, cuando Filia negoció boleto, se robó la segunda base y anotó con doble de Eloy Jiménez al jardín izquierdo, marcando el ritmo del encuentro.

Los Gigantes respondieron de inmediato al empatar la pizarra en el cierre de la entrada con sencillo remolcador de Ricardo Céspedes, pero en el segundo inning Alcántara quebró el empate con un doble por reglas que impulsó dos carreras.

La ventaja romanense se amplió en el cuarto episodio con un rally de dos anotaciones, coronado por el doble de Filia que colocó el marcador 5-1, aunque los Gigantes reaccionaron con un jonrón de dos carreras de David Bañuelos y otras producciones oportunas.

El empate llegó en el sexto episodio con cuadrangular solitario de Jorge Bonifacio, pero los Toros lograron retomar la ventaja definitiva y sellar el triunfo que los coloca con marca de 11-7, obligándolos ahora a esperar el desenlace del partido entre Águilas y Escogido este domingo, donde se definirá el último clasificado a la Serie Final.