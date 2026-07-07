La Inquieta Típica apuesta por la música inédita con el lanzamiento de “La Calentura”

Bartolo García

La joven acordeonista Yosailyn Diloné, conocida artísticamente como La Inquieta Típica, presentó su más reciente sencillo titulado “La Calentura”, una propuesta musical que ha generado comentarios favorables desde su estreno y que marca un nuevo paso en su carrera dentro del merengue típico.

El tema, escrito por el compositor dominicano Kilvio Reyes Suero, apuesta por un sonido fresco y moderno sin perder la esencia del género. La artista explicó que su objetivo es seguir promoviendo música inédita y de calidad, agradeciendo además el respaldo que ha recibido del público desde el inicio de su trayectoria.

“La Calentura” se caracteriza por sus arreglos musicales bailables y ya está disponible en las principales plataformas digitales, entre ellas Spotify, Apple Music, YouTube Music, iTunes, Amazon Music y Google Play, permitiendo que los seguidores del merengue típico puedan disfrutar de la producción desde cualquier parte del mundo.

Como parte de la estrategia de promoción, el nuevo sencillo también comenzará a sonar en las principales emisoras de radio de República Dominicana, mientras que su videoclip será difundido en diversos programas de la televisión nacional con el propósito de ampliar su alcance entre los amantes de este ritmo.

La intérprete continúa consolidando una propuesta artística enfocada en conectar con nuevas generaciones de seguidores del merengue típico, combinando la tradición del acordeón con elementos contemporáneos que buscan mantener vigente este género musical.

La representación artística de La Inquieta Típica está a cargo de Palotipicodigital LLC, empresa dirigida por Joselito Palo Típico, quien impulsa la proyección nacional e internacional de la artista y apuesta por fortalecer su presencia en la industria musical.

Con este lanzamiento, La Inquieta Típica reafirma su compromiso de seguir aportando nuevas producciones al merengue típico, llevando una propuesta auténtica, dinámica y bailable que busca conquistar tanto al público dominicano como a los seguidores del género en el extranjero.

Con información de Luis Henríquez