La Herencia de Eladio Romero Santos cierra el año con nuevos sonidos y proyección internacional

Bartolo García

La agrupación musical La Herencia de Eladio Romero Santos concluye de manera exitosa el año 2025 con el lanzamiento de dos nuevas producciones musicales, reafirmando su vigencia dentro del panorama artístico dominicano y su compromiso con la preservación y evolución del merengue de cuerdas.

Desde San Francisco de Macorís, el grupo presentó una bachata y un merengue que mantienen los acordes, melodías y el estilo que han identificado históricamente a esta emblemática agrupación heredera del legado musical de Eladio Romero Santos.

El primer estreno corresponde a la bachata “No creo en nadie”, una composición de Henry Ulloa, que aborda sentimientos de desconfianza y desamor, con una lírica directa y emotiva que conecta con el público.

Los arreglos de este tema estuvieron a cargo del reconocido músico Robinson Hernández, quien aportó una estructura musical cuidada y moderna, sin perder la esencia tradicional que distingue a La Herencia.

La segunda propuesta musical es el merengue “Merengue para amanecer”, una composición de David Paredes, quien además asumió la responsabilidad de los arreglos, logrando un tema festivo y bailable que invita a celebrar hasta el amanecer.

Ambos estrenos reflejan la versatilidad del grupo y su capacidad para adaptarse a distintos ritmos, manteniendo viva la identidad musical que dejó como legado Eladio Romero Santos.

El lanzamiento de estas canciones se produce tras un año de intensa actividad artística, en el que la agrupación realizó más de 400 presentaciones, consolidándose como una de las propuestas más activas del género a nivel nacional.

Además de cerrar el año con nueva música, La Herencia de Eladio Romero Santos se encuentra trabajando en la producción de su nuevo álbum, el cual está previsto para ser lanzado en el primer período del año 2026.

Sergio Romero, manejador de la agrupación e hijo de Eladio Romero Santos, destacó la importancia de sumar a este proyecto a reconocidos músicos y arreglistas dominicanos de amplia trayectoria.

“Es un gran honor para La Herencia de Eladio Romero Santos incluir trabajos musicales de grandes artistas y arreglistas dominicanos como David Paredes y Robinson Hernández”, expresó Romero.

Asimismo, manifestó su confianza en que el público acogerá positivamente estos nuevos temas, los cuales ya se encuentran disponibles en diversas plataformas digitales para su disfrute.

Actualmente, la agrupación cuenta con la dirección musical de Franklin Ramos, guirero y músico histórico de Eladio Romero Santos, quien ha formado parte del proyecto desde sus inicios y garantiza la continuidad del estilo original.

La presencia de Ramos al frente del grupo ha permitido mantener la esencia del merengue de cuerdas, al tiempo que se incorporan elementos frescos y actuales en las producciones.

Como parte de sus planes futuros, La Herencia de Eladio Romero Santos contempla realizar en 2026 una gira por varias ciudades de los Estados Unidos, en colaboración con la empresa del promotor Roberto Almonte.

Con estos proyectos, la agrupación reafirma su compromiso de seguir llevando la música tradicional dominicana a nuevos escenarios, honrando el legado de Eladio Romero Santos y proyectándolo hacia nuevas generaciones.