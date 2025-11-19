La González aterriza en el Cibao con un show que promete risas, magia y emociones

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – La actriz, humorista e influencer Yamilet González, ampliamente reconocida por el público como “La González”, anunció oficialmente la llegada de su nuevo espectáculo humorístico al Gran Teatro del Cibao.

La presentación titulada “El Multiverso de La González” subirá a escena el próximo sábado 6 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en la sala principal de este icónico espacio cultural de Santiago.

González, quien en 2024 obtuvo el Premio Soberano como Comediante del Año, aseguró que este montaje es uno de los mayores retos profesionales de su carrera.

La propuesta busca redefinir la experiencia del humor en los escenarios dominicanos, con una puesta en escena cargada de ritmo, personajes, música y emociones.

Bajo la producción general de Enmanuel Flores y la dirección artística de José Antonio Sánchez, el espectáculo promete un recorrido memorable por el universo creativo de la artista.

El público podrá reencontrarse con figuras ya conocidas dentro del repertorio humorístico de La González, como Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez y Ana Gertrutis, quienes protagonizarán historias disparatadas y a la vez cargadas de crítica social y sensibilidad.

“Este es mi nuevo espectáculo, un paso adelante en mi carrera. Está creado con amor y respeto para todos los que han seguido mis personajes y mi trabajo. Quiero que la gente disfrute, se ría, se emocione y viva una noche inolvidable”, expresó la artista durante un encuentro con medios de comunicación del Cibao.

Este año, González también expande su carrera a la pantalla grande con su participación en la película “De tal palo, tal astilla”, dirigida por Frank Perozo.

El equipo de producción destacó que cada detalle del montaje ha sido pensado para ofrecer un show innovador y visualmente sorprendente.

La puesta en escena incluirá pantallas gigantes, efectos especiales, música original y una interacción dinámica entre los personajes en vivo y en formato audiovisual.

El espectáculo está diseñado para crear una experiencia inmersiva, donde el público sienta que entra en un multiverso donde todo puede suceder.

El Multiverso de La González también será una celebración del talento femenino y del humor hecho en República Dominicana.

Las boletas ya están disponibles a través de Uepa Tickets, y se anticipa una gran asistencia debido al crecimiento y popularidad de la comediante en los últimos años.

La producción llamó al público a asegurar sus entradas con anticipación para ser parte de una noche que promete risas, sorpresas y pura diversión.