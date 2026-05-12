La democracia bajo presión digital

Por Luis González Fabra

La democracia ya no comienza el día de las elecciones ni se decide únicamente frente a una urna. Hoy empieza mucho antes, desde el momento en que una persona despierta y toma su teléfono móvil para conectarse con el mundo. Antes del café de la mañana, de una conversación familiar o de escuchar un noticiero, ya hemos recibido una avalancha de imágenes, videos y mensajes diseñados para provocar emociones inmediatas. Y en esa velocidad desaparecen el análisis, el contexto y la serenidad que toda convivencia democrática necesita.

Durante décadas se pensó que la democracia descansaba exclusivamente sobre instituciones, partidos políticos y elecciones libres. Todo eso sigue siendo fundamental, pero ahora existe otro escenario igualmente poderoso: el digital. Allí se forman opiniones, se manipulan emociones y se moldean conductas colectivas. Las redes sociales y las plataformas tecnológicas se han convertido en una plaza pública global donde circulan tanto la verdad como la mentira, aunque esta última suele propagarse con mucha más rapidez.

El gran problema es que el ecosistema digital premia el sobresalto. Mientras más indignación genera un contenido, mayor visibilidad obtiene. Mientras más miedo, enojo o ansiedad provoca una publicación, más posibilidades tiene de viralizarse. El resultado es una conversación pública crispada, emocional e irracional. La democracia, sin embargo, necesita exactamente lo contrario: tiempo para pensar, capacidad de escuchar y disposición para disentir sin destruir al adversario.

Investigaciones recientes advierten que estamos entrando en lo que algunos expertos denominan un “régimen híbrido digital”. La expresión describe sociedades que siguen teniendo elecciones y estructuras democráticas, pero donde la conversación pública y la circulación de información están condicionadas por plataformas tecnológicas y algoritmos que nadie elige democráticamente.

Las plataformas no son neutrales. Deciden qué contenido se muestra primero, cuál desaparece rápidamente y qué temas se convierten en tendencia nacional. Tienen capacidad de influir sobre percepciones colectivas, estados de ánimo y preferencias políticas. No hace falta alterar físicamente una elección para erosionar la democracia; basta con deteriorar previamente la confianza ciudadana.

A esto se suma otro fenómeno preocupante: la crisis del periodismo tradicional. Cada vez más personas reciben información resumida, fragmentada o distorsionada a través de redes sociales, influencers y creadores de contenido. El problema no es solamente tecnológico, es cultural. La autoridad ya no depende necesariamente de quien investiga mejor o verifica los hechos, sino de quien parece más cercano, espontáneo o entretenido.

En nuestro país también estamos viviendo esa transformación. Basta observar cómo circulan rumores en grupos de WhatsApp, TikTok o Facebook. Muchas personas reenvían información sin verificar simplemente porque coincide con sus emociones o prejuicios. Así se crea un ambiente de sospecha permanente que termina debilitando la confianza en las instituciones, en los medios y hasta en la convivencia ciudadana.

A pesar de todo, los jóvenes ofrecen señales esperanzadoras. Contrario a lo que muchos creen, no se trata de una generación indiferente a la política. Lo que ocurre es que desconfían de los discursos vacíos y de las estructuras tradicionales que no conectan con sus problemas cotidianos. Exigen transparencia, autenticidad y resultados concretos.

La inteligencia artificial, por ejemplo, abre enormes posibilidades, pero también plantea riesgos relacionados con la manipulación, la privacidad y la sustitución de empleos. La innovación sin reglas podría terminar ampliando desigualdades y concentrando aún más poder en pocas manos.

El gran desafío de nuestro tiempo consiste en reconstruir una cultura democrática basada en la credibilidad y la responsabilidad colectiva. No bastarán nuevas leyes ni controles tecnológicos si la ciudadanía pierde la capacidad de pensar críticamente y dialogar con respeto.

La democracia no muere de golpe. No siempre cae por tanques en las calles o golpes de Estado. También puede desgastarse lentamente dentro del ruido digital, la desinformación y la pérdida de confianza mutua. Empieza a desmoronarse cuando dejamos de escucharnos, cuando el insulto sustituye al argumento y cuando la verdad se convierte en un accesorio emocional.

Se equivoca quien cree que defender la democracia consiste únicamente en proteger el voto. También es necesario proteger la conversación pública, el pensamiento crítico y la capacidad de convivir como una sociedad verdaderamente civilizada.