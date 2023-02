La criptobolsa más grande del mundo suspende temporalmente las transferencias en dólares

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“Solo una pequeña parte de nuestros usuarios se verá afectado por [la medida] y estamos trabajando arduamente para reiniciar el servicio lo antes posible”, comunicó Binance

La bolsa de criptoactivos más grande del mundo, Binance, suspendió temporalmente este miércoles las transferencias en dólares.

“Solo una pequeña parte de nuestros usuarios se verá afectado por [la medida] y estamos trabajando arduamente para reiniciar el servicio lo antes posible”, comunicó la compañía. “Ninguno de los demás métodos de compra y venta de criptomonedas se verá afectado”, destacó, sin precisar más detalles sobre la decisión.

“Vale la pena señalar que solo el 0,01% de nuestros usuarios activos mensuales utilizan transferencias bancarias en dólares”, señaló al respecto el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. Asimismo, manifestó que “se esperaban algunos contratiempos por los incidentes del año pasado”, en referencia a la crisis de confianza en el sector y el colapso del ‘exchange’ FTX el pasado noviembre.

No obstante, la filial de EE.UU. de Binance informó que no se vio afectada por la suspensión. Por lo tanto, la medida se aplica solo a los clientes no estadounidenses que transfieren dinero hacia o desde cuentas bancarias en dólares.