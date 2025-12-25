La ciencia explica por qué el aroma femenino puede influir en el ánimo masculino

¿Alguna vez te has sentido de buen humor sin una razón aparente o inexplicablemente atraído por alguien? La respuesta, según la ciencia, podría no estar en lo que ves, sino en lo que hueles.

Un estudio reciente sugiere que el olor corporal de las mujeres durante su fase más fértil puede provocar sensaciones de bienestar y tranquilidad en los hombres, influyendo directamente en su estado emocional.

La investigación fue desarrollada por un equipo de científicos de la Universidad de Tokio, y ha despertado un amplio interés al plantear que la atracción humana tiene una base biológica más profunda de lo que se pensaba.

Para el estudio, las investigadoras reclutaron a varias mujeres a quienes se les pidió usar almohadillas especiales y camisetas diseñadas para absorber el olor corporal en distintas fases de su ciclo menstrual, específicamente durante la menstruación y la ovulación.

Posteriormente, un grupo de hombres fue invitado a oler estas muestras sin saber a quién pertenecían ni en qué momento del ciclo habían sido recolectadas, garantizando así resultados libres de sugestión.

Mientras los participantes olían las muestras, los científicos no solo recopilaron sus impresiones subjetivas, sino que también midieron reacciones fisiológicas mediante electroencefalogramas y análisis de cortisol, la hormona asociada al estrés.

Los resultados mostraron que el olor corporal femenino durante la ovulación generó un efecto notablemente positivo, funcionando como una especie de calmante natural en comparación con las muestras de otras fases del ciclo.

Los hombres expuestos a estos aromas reportaron un aumento significativo de emociones positivas, describiendo una sensación general de felicidad y mejor estado de ánimo.

Además, los niveles de cortisol disminuyeron de forma clara, lo que indica que el olor ovulatorio tuvo un efecto relajante y redujo el estrés de los participantes.

Los registros cerebrales revelaron que áreas del cerebro relacionadas con emociones positivas se activaron con mayor intensidad al percibir estos aromas, confirmando que la reacción no era solo psicológica, sino también neurológica.

Un aspecto clave del hallazgo es que estos efectos solo se produjeron durante la ovulación, lo que llevó a los científicos a identificar la presencia de compuestos químicos específicos generados en esa fase.

Los investigadores plantean que este olor podría funcionar como una señal biológica similar a una feromona, facilitando la atracción y la reproducción de manera inconsciente.

En una fase posterior del estudio, se aislaron tres compuestos aromáticos que aumentan durante la ovulación y se añadieron a muestras de olor axilar, las cuales fueron calificadas como más agradables por los hombres.

Además, los participantes consideraron más atractivos y femeninos los rostros asociados a esas muestras, lo que refuerza la relación entre olfato, emoción y percepción visual.

El profesor Kazushige Touhara, líder del estudio, explicó que estos hallazgos confirman que nuestra biología influye constantemente en la forma en que nos relacionamos, incluso a través de señales que no percibimos de manera consciente.

Con información de salud180.com

