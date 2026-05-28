Colector de La Rosaleda avanza en un 50 % y beneficiará a miles de familias en Santiago

Coraasan informó que la obra impactará a más de 25 mil habitantes y contribuirá al saneamiento del río Yaque del Norte

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que los trabajos de construcción del colector de aguas residuales La Rosaleda alcanzan un 50 % de avance, como parte de un proyecto orientado a mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de vida de miles de familias en Santiago.

El director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, explicó que ya fueron colocadas las tuberías desde la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el sector La Lotería, avanzando por la calle Salcedo, la cañada de Los Burgos y parte de la urbanización Tavares Oeste, donde actualmente continúan las labores.

Cueto indicó que en los próximos días se coordinarán, junto a la Alcaldía de Santiago y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las rutas alternas para el tránsito vehicular durante la colocación de tuberías en la avenida Estrella Sadhalá hacia el Reparto Universitario.

El funcionario precisó que estos trabajos serán ejecutados en horario nocturno para reducir el impacto en el tránsito y evitar mayores congestiones en una de las principales vías de circulación de la ciudad.

La obra contempla la instalación de 3,893 metros de tuberías de 12, 18 y 24 pulgadas, beneficiando además a los residentes de sectores como Reparto Universitario y La Zurza II, impactando positivamente a unas 25 mil personas.

Finalmente, Andrés Cueto resaltó que el saneamiento ambiental constituye una prioridad para la gestión del presidente Luis Abinader, destacando que las inversiones realizadas han permitido incrementar en un 29 % la recolección de aguas residuales en Santiago, contribuyendo a la protección del río Yaque del Norte y del medio ambiente. #eljacaguero