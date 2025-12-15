La Arquidiócesis de Santo Domingo ordenó cuatro nuevos sacerdotes

Santo Domingo, R.D. – La Arquidiócesis de Santo Domingo celebró con gozo la Ordenación Sacerdotal de cuatro nuevos presbíteros, en el marco del Año de la Esperanza, Año Jubilar 2025, como signo de la fidelidad de Dios que sigue llamando y enviando obreros a su mies.

La solemne celebración tuvo lugar el sábado 13 de diciembre de 2025, en la Memoria de Santa Lucía, virgen y mártir a las 9:30 de la mañana, en la Catedral Primada de América, por la Imposición de Manos y la Plegaria de Ordenación de S.E.R. Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.

Mons. Morel Diplán, pidió en primer lugar oración por la salud de mons. Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano, quien no pudo presidir la ceremonia por motivos de salud. Expresó, además, la alegría de la Iglesia por la ordenación de cuatro nuevos sacerdotes, fruto de un largo proceso de discernimiento, formación y respuesta libre al llamado de Dios.

Mons. Morel destacó que el sacerdocio es un compromiso de entrega total al servicio del pueblo de Dios, e invitó de manera especial a los jóvenes a no tener miedo de responder a la vocación sacerdotal. Subrayó también la responsabilidad de toda la comunidad eclesial, especialmente de las familias, de acompañar a los nuevos presbíteros con la oración constante.

Inspirado en las Sagradas Escrituras, Mons. Morel Diplán centró su mensaje en tres pilares fundamentales del ministerio sacerdotal: pastorear, enseñar y evangelizar. Exhortó a los nuevos sacerdotes a guiar con sabiduría al pueblo de Dios, alimentarlo con la Palabra, los sacramentos y la oración, cuidar la fe de las comunidades, enseñar con claridad y con el testimonio de vida, y anunciar el Evangelio del Reino como misión central de su servicio pastoral.

La homilía concluyó con una oración por la perseverancia, fidelidad y santidad de los nuevos sacerdotes, reafirmando el compromiso de la Iglesia de acompañarlos en su misión evangelizadora.

Los nuevos sacerdotes son hijos de las familias Tapia de la Rosa, Santana Cabral R., Berroa Martínez y Elie, quienes, junto a la Iglesia particular de Santo Domingo, elevan una acción de gracias al Señor por el don de estas vocaciones.

Inspirados en la Palabra del profeta Isaías: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte?… Yo mismo, envíame” (Is 6,8), estos jóvenes han respondido con generosidad al llamado de Dios para servir a su pueblo en el ministerio sacerdotal.

A continuación, se presentan las semblanzas de los Nuevos Sacerdotes Ordenados:

Rvdo. P. Andrés Tapia de la Rosa

Nació el 1 de marzo de 1983 en Villa Mella. Es hijo de Valentina de la Rosa Martínez y Andrés Soriano Tapia, y el segundo de cinco hermanos. Fue criado en un ambiente familiar cimentado en los valores cristianos.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Harás Nacionales. Atendiendo al llamado vocacional, ingresó al Seminario Propedéutico Fernando Arturo de Meriño el 18 de agosto de 2016, continuando posteriormente su formación filosófica y teológica en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Tras culminar su proceso formativo, se presenta hoy para recibir la ordenación diaconal, dispuesto a servir a la Iglesia con fidelidad y entrega.

Su camino vocacional ha estado marcado por la sencillez, la perseverancia y el servicio pastoral.

Su lema sacerdotal es: “Ustedes serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio” (Juan 15,27).

Su primera misa será en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Villa Mella, Santo Domingo Norte, a las 10:00 a.m.

Estará ejerciendo su ministerio sacerdotal en la parroquia Cristo Salvador del Sector de Honduras, Santo Domingo.

Rvdo. P. Estormi Santana Cabral Rosario

Nació el 24 de mayo de 1993 en Guayabal, Azua, hijo de Héctor Hipólito Cabral Ramírez y Balladaris Rosario Arias. Es el sexto de doce hermanos y fue criado en un ambiente profundamente cristiano, vinculado al carisma de la Fraternidad de Emaús de San Charles de Foucauld.

Tras años de servicio en dicha fraternidad, el 26 de marzo de 2009 decidió iniciar su proceso vocacional con los Hermanitos de San Charles de Foucauld. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Alejandro Cabral y los secundarios en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de las Hermanas Misioneras.

Ingresó el 17 de agosto de 2015 al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde culminó sus estudios filosóficos y teológicos. Además, recibió formación como evangelizador durante tres años en la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, fundada por el padre Emiliano Tardif.

Ha servido pastoralmente en diversas parroquias, entre ellas Nuestra Señora del Rosario de Manoguayabo, Inmaculada Concepción de María, Nuestra Señora de la Altagracia de Peralvillo, y actualmente en la Parroquia San José de Yamasá. Hoy se presenta con un corazón dispuesto para la misión, para recibir la ordenación diaconal.

Su lema sacerdotal es: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” (Lucas 4, 18-19).

Su primera misa será en la parroquia Nuestra Señora Del Rosario, Manoguayabo, Santo Domingo, a las 7:00 p.m.

Estará ejerciendo su ministerio sacerdotal en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Manoguayabo, Santo Domingo.

Rvdo. P. Israel Berroa Martínez

Nació el 10 de mayo de 1995 en Santo Domingo, en el sector de Guaricanos. Es hijo de Lucas Evangelista Berroa Ferrand y Felicita Martínez, y el menor de seis hermanos. Hace vida comunitaria en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, perteneciendo a la quinta comunidad del Camino Neocatecumenal.

Su llamado vocacional se manifestó con fuerza el Jueves Santo del año 2013, cuando, al inicio de la Santa Misa, resonó en su corazón la palabra: “Te necesito”. Tras varios encuentros vocacionales, ingresó al preseminario durante dos años, y el 23 de agosto de 2015 fue admitido en el Seminario Arquidiocesano Misionero Redemptoris Mater de Santo Domingo.

En 2017, fue enviado en misión a Tierra Santa (Israel), experiencia que marcó profundamente su vida espiritual y vocacional. Posteriormente, en 2021, realizó un nuevo envío misionero a Panamá, donde continuó fortaleciendo su llamado. Su testimonio refleja que la vocación es respuesta humilde a una iniciativa divina, como afirma San Juan de Ávila:

“No hay mayor honra en esta vida que servir a Dios, y no hay mayor premio en la otra que verle y gozarle eternamente.”

Su lema sacerdotal es: Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones» (Jeremías 1,5).

Su primera misa será en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Villa Mella, Santo Domingo Norte, a las 7:00 p.m.

Estará ejerciendo su ministerio sacerdotal en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Villa Mella.

Rvdo. P. Mackenzy Elie

Nacido el 2 de abril de 1989 en Haití, Mackenzy Elie proviene de una familia cristiana; es hijo de Marie Philomene Deroches y Saint Louit Elie, y el séptimo de nueve hermanos. Su camino vocacional estuvo profundamente marcado por el acompañamiento del padre Alain Serge Assi, su párroco en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde inició su vida cristiana en la primera comunidad del Camino Neocatecumenal.

Ingresó al Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater de Santo Domingo en agosto de 2023 y actualmente camina en la sexta comunidad del Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Ha realizado su itinerancia misionera en distintas zonas del país, entre ellas Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monción.

Realizó un año de experiencia pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Amparo, en Guaricanos, comunidad que marcó profundamente su vida. Asimismo, vivió una significativa experiencia de cercanía y aprendizaje junto a monseñor Francisco Ozoria, la cual ha dejado una huella imborrable en su formación. Es licenciado en Ciencias Religiosas (2023) y actualmente colabora pastoralmente en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Peralvillo.

Su lema de ordenación es: Más, por la gracia de Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos; aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que me acompaña. (1 Cor 15,10)

Su Primera misa será en el Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia, Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 5:30 p.m.

Estará ejerciendo su ministerio sacerdotal en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Peralvillo.

La Arquidiócesis de Santo Domingo invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en oración por estos nuevos sacerdotes, para que su ministerio sea fecundo y lleno de alegría, y para que el Señor para que el Señor fortalezca su ministerio y los haga pastores según su corazón y continúe suscitando abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia.

Que este Año de Esperanza sea también un tiempo de renovación y envío misionero para toda la Iglesia.