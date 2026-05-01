Krispy Kreme inaugura nueva tienda en Santiago y fortalece su expansión en el Cibao

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La reconocida cadena internacional de donas Krispy Kreme abrió oficialmente una nueva tienda en Santiago, marcando un paso importante en su proceso de expansión en la región Norte del país.

El establecimiento está ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, una de las principales vías comerciales de la ciudad, acercando así su oferta a los consumidores del Cibao.

La inauguración contó con la presencia de ejecutivos de la marca, entre ellos Luis Castellanos, Juan Diego Quintero, María Ibáñez, Marcos Sánchez y Gabriel Rodríguez, quienes resaltaron la relevancia de esta apertura.

Durante el acto, los representantes destacaron que la llegada a Santiago forma parte del crecimiento sostenido de la empresa en la República Dominicana, apostando a mercados estratégicos con alto dinamismo económico.

La nueva tienda ha sido diseñada para brindar una experiencia moderna y acogedora, donde los clientes podrán disfrutar de las tradicionales donas recién hechas, incluyendo la popular “Original Glazed”, junto a una variedad de bebidas y productos complementarios.

Los ejecutivos expresaron su entusiasmo por establecerse en Santiago, una ciudad clave en el desarrollo comercial del país, y reiteraron su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

Con esta apertura, Krispy Kreme continúa consolidando su presencia en territorio dominicano, contribuyendo además a la generación de empleos y al fortalecimiento del sector comercial en la región norte.