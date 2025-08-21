Krispy Kreme alcanza 20 tiendas en República Dominicana con nuevas aperturas en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La cadena internacional Krispy Kreme continúa fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de tres nuevas tiendas en la capital, ubicadas en Plaza Paseo 27, Downtown Center y Multiplaza Charles, alcanzando así un total de 20 sucursales en República Dominicana.

Las inauguraciones forman parte del plan de crecimiento que la marca desarrolla en 2025, con el objetivo de estar más cerca de los consumidores y consolidarse como referente en el mercado local de repostería y cafetería.

Cada nuevo establecimiento ha sido seleccionado en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo, lo que permitirá que más personas disfruten de las famosas donas recién elaboradas, acompañadas de bebidas frías y calientes que completan la experiencia.

Variedades de Donas de diferentes sabores

“Cada nueva apertura representa una oportunidad para compartir momentos de felicidad y conexión con nuestros clientes. Queremos que más personas puedan disfrutar de nuestras donas sin importar en qué parte de la ciudad se encuentren”, expresó Marcos Sánchez, gerente general de Krispy Kreme en República Dominicana.

En Plaza Paseo 27, la marca se instala en un espacio moderno y accesible, ideal para quienes transitan en una de las zonas más céntricas de la capital, ofreciendo un ambiente cómodo y cercano.

La apertura en Downtown Center busca conquistar a los visitantes del concurrido centro comercial de Bella Vista, donde el flujo constante de familias y jóvenes lo convierte en un punto estratégico para la expansión.

Por su parte, la sucursal en Multiplaza Charles, ubicada en la zona oriental, no solo representa un nuevo acceso para la comunidad de ese sector, sino que marca un hito simbólico: la tienda número 20 de Krispy Kreme en el país.

Espacios de comensales para disfrutar donas

Cada tienda ofrecerá el menú completo de la marca, incluyendo las clásicas donas glaseadas Original, variedades especiales y opciones de temporada, acompañadas de bebidas diseñadas para complementar la experiencia de consumo.

La CEO de la marca en República Dominicana, Isabel Turull, expresó su satisfacción por el crecimiento alcanzado: “Desde la llegada de Krispy Kreme al país, nos hemos convertido en un referente de indulgencia y calidad. Con estas tres aperturas reafirmamos el compromiso de estar presentes en los momentos más especiales de nuestros consumidores”.

Turull también aseguró que la empresa continuará explorando nuevas ubicaciones a nivel nacional, siempre con el mismo compromiso de ofrecer frescura, calidad y un servicio cálido y cercano que caracterizan a la marca.

Fundada en 1937, Krispy Kreme se ha posicionado como un ícono mundial gracias a su inconfundible dona glaseada Original. Con más de ocho décadas de historia, la empresa mantiene su vigencia expandiéndose en más de 30 países.

En República Dominicana, desde su llegada, la cadena no solo ha conquistado paladares, sino que ha creado un vínculo especial con sus consumidores, quienes ya reconocen a Krispy Kreme como un sinónimo de momentos dulces y memorables.

Con estas nuevas inauguraciones, la compañía demuestra su firme propósito de seguir creciendo, llevando la experiencia de sus donas frescas y su característico sabor a más rincones del país.