Kim Kardashian rompe el silencio: “Crío sola a mis hijos y siempre he promovido una relación sana con su padre”

Bartolo García

Los Ángeles. – La estrella de televisión y empresaria Kim Kardashian volvió a hablar abiertamente sobre su vida personal, revelando los desafíos que enfrenta como madre soltera tras su separación del rapero Kanye West. En una sincera conversación en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la fundadora de SKIMS describió cómo la ausencia del artista ha transformado la dinámica en su hogar y cómo ha decidido priorizar la estabilidad y protección de sus cuatro hijos.

Kardashian, de 44 años, comparte con West a North (12 años), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6). Durante la entrevista, confesó que el músico no ha visto a los niños “en un par de meses”, pese a que siempre ha tenido la libertad de hacerlo. “Probablemente han pasado un par de meses desde que supimos de él. Siempre supieron que su padre llevaba una vida intensa, que viajaba mucho y que le encanta vivir en diferentes países. Así que lo gestionamos muy bien”, dijo.

La opinión pública y los medios complican la percepción de la coparentalidad entre Kim y Kanye (Instagram/@kimkardashian)

La empresaria aclaró que, contrariamente a lo que Kanye ha afirmado públicamente, nunca ha tratado de alejar a los niños de su padre. “Lo único que me molesta es esa narrativa de que yo quiero mantener a los niños alejados de él. Nunca lo he hecho. A veces pienso: ‘Quiero mostrarles todos los mensajes para que vean que no es así’. Les ruego que salgan con él cada vez que lo pide”, expresó con evidente frustración.

Kardashian explicó que muchas veces se ha despertado con titulares o publicaciones del rapero en redes sociales, acusándola de “secuestrar” a los niños. “No es un secuestro. Es un divorcio”, recalcó. “Cada vez que me lo pide, siempre les dejo ver a su padre. Así soy yo”.

Una nueva etapa como madre en solitario

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también reflexionó sobre el cambio que significó asumir por completo la crianza tras el divorcio en 2022. “Crío a los niños a tiempo completo. Viven conmigo y siempre he promovido una relación sana y positiva entre ellos y su padre”, dijo.

Explicó que la comunicación con Kanye sobre temas de coparentalidad ha disminuido en los últimos meses, lo que la ha llevado a asumir todas las decisiones del hogar, desde la educación hasta la rutina diaria de los pequeños. “Mi objetivo es mantener un ambiente seguro y saludable para ellos, incluso cuando su padre no está presente”, puntualizó.

Kardashian afirmó que su enfoque principal está en dar estabilidad y normalidad a sus hijos, evitando que la presión mediática afecte su bienestar emocional. “Mi labor como madre es asegurarme de que mantengan una rutina sólida, que estén felices y que sientan que tienen un hogar donde todo está bajo control”, comentó.

Entre la fama y la privacidad

El documental ‘In Whose Name?’ expone la dinámica familiar y la influencia mediática en la familia Kardashian-West (Instagram/kimkardashian)

La empresaria reconoció que la exposición pública de su familia ha sido uno de los mayores retos desde su separación. “Ellos están creciendo en un mundo donde todos opinan sobre su familia, y trato de protegerlos de eso. No quiero que piensen que todo lo que ven en internet es la verdad”, explicó.

Aseguró que busca mantener a sus hijos alejados de la controversia, especialmente en momentos en que Kanye protagoniza titulares por sus declaraciones o comportamientos polémicos. “No quiero que la opinión pública defina su relación con su padre. Esa es una experiencia que deben vivir ellos mismos, sin interferencias”, dijo.

La ausencia de Kanye

Kim Kardashian expresa su deseo de lograr una coparentalidad más cercana y funcional en el futuro (Instagram/Kim Kardashian)

Sobre la falta de contacto reciente con el rapero, Kim fue directa: “Cuando él llama para verlos o pregunta por ellos, muchas veces ya han pasado semanas o incluso meses desde la última vez que supimos de él”. Sin embargo, subrayó que siempre deja la puerta abierta a que participe en la vida de los niños.

La fundadora de SKIMS explicó que los pequeños ya comprenden el estilo de vida errático de su padre. “Están acostumbrados a que él viva en distintos lugares. Siempre fue así incluso antes de nuestra separación”, detalló.

Prioridad: amor, estructura y calma

Finalmente, Kardashian aseguró que su enfoque como madre es mantener un hogar lleno de amor, estructura y calma, pese al ruido mediático que la rodea. “Mis hijos son lo más importante para mí. No importa lo que ocurra en mi vida personal, ellos siempre serán mi prioridad”, afirmó.

Con serenidad, la empresaria cerró la entrevista resaltando que la maternidad ha sido su mayor escuela. “He aprendido que no puedes controlar todo, pero sí puedes controlar el entorno que creas en tu casa. Y eso es lo que hago todos los días: darles estabilidad, cariño y la libertad de ser niños”, concluyó.

