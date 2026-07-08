Kelvin Cruz deja iniciados los trabajos del nuevo multiuso de Puñal

Bartolo García

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, encabezó el acto de inicio de los trabajos de construcción del nuevo techado multiuso del municipio de Puñal, en la provincia Santiago, una infraestructura que contará con una inversión de RD$28,978,554.35 y que estará destinada a impulsar la práctica deportiva y la realización de actividades comunitarias.

Durante la actividad, Cruz destacó que el proyecto representa una apuesta por el presente y el futuro de la juventud, al ofrecer un espacio seguro, moderno y funcional donde niños, jóvenes y atletas podrán desarrollar sus habilidades deportivas y participar en competencias y eventos de integración comunitaria.

El funcionario afirmó que el presidente Luis Abinader mantiene el compromiso de continuar ampliando y modernizando la infraestructura deportiva en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar instalaciones dignas que contribuyan a la formación integral de la juventud y fortalezcan el tejido social de las comunidades.

“Tuvo que llegar un presidente de carne y hueso, humano y sensible a las inquietudes de las comunidades, y ese hombre se llama Luis Abinader, quien ha puesto su mirada en el deporte y su corazón en la juventud“, expresó Kelvin Cruz al resaltar el respaldo del Gobierno a este tipo de iniciativas.

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos Méndez, y el alcalde de Puñal, José Enrique Romero, valoraron la importancia de la obra para el municipio y agradecieron al Gobierno por atender una necesidad que fortalecerá las oportunidades deportivas y recreativas de la comunidad.

El proyecto contempla la construcción de una estructura sobre una superficie de 1,200 metros cuadrados, que incluirá bases y piso de hormigón, aceras, graderías, baños mixtos, cierre perimetral y un moderno techado metálico, además de otras obras complementarias para garantizar un espacio seguro y funcional.

Como parte del equipamiento, el nuevo multiuso dispondrá de piso sintético de alto rendimiento, tableros profesionales certificados por la FIBA, una pizarra digital, reloj reglamentario de 24 segundos e instalaciones eléctricas generales, elevando la calidad de la infraestructura deportiva del municipio y ofreciendo mejores condiciones para el desarrollo del deporte en Puñal.