Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú con promesa de respetar el mandato constitucional

Lima, Perú.– Keiko Fujimori asumió este martes la Presidencia de la República del Perú y se comprometió a ejercer el cargo durante los cinco años establecidos por la Constitución, al jurar que permanecerá en el poder “ni un día más” del período para el que fue elegida.

Durante su discurso de toma de posesión ante el Congreso, la nueva mandataria afirmó que gobernará hasta 2031, enfatizando que su administración respetará plenamente el orden constitucional. La declaración busca responder a los cuestionamientos relacionados con el legado político de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 y posteriormente fue condenado por violaciones a los derechos humanos.

Fujimori manifestó que asume la Presidencia “con profunda humildad” y consciente de la responsabilidad que implica dirigir el país. Además, expresó que pondrá su labor al servicio de todos los peruanos y pidió a Dios sabiduría, fortaleza y discernimiento para ejercer un poder orientado al servicio de la ciudadanía.

La presidenta peruana Keiko Fujimori arriba al Palacio de Gobierno, Lima, 28 de julio del 2026

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La presidenta aseguró que recibe un país con grandes desafíos institucionales, describiendo un Estado debilitado por la improvisación, la corrupción y la falta de una visión estratégica. En ese sentido, prometió trabajar para fortalecer las instituciones y atender las necesidades de los sectores que, según afirmó, han permanecido al margen del desarrollo nacional.

Uno de los ejes principales de su discurso estuvo centrado en la seguridad ciudadana. Fujimori anunció que impulsará una estrategia para enfrentar la criminalidad y adelantó que las Fuerzas Armadas participarán en las acciones de apoyo al combate contra la delincuencia, como parte de un plan orientado a devolver la tranquilidad a la población.

La mandataria reiteró que su gobierno buscará construir un Perú más seguro, próspero y unido, promoviendo políticas enfocadas en el bienestar de todos los ciudadanos, con especial atención a quienes han sido excluidos de las oportunidades de crecimiento económico y social.

Con su juramentación, Keiko Fujimori inicia una nueva etapa política en Perú marcada por el reto de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer las instituciones democráticas y responder a las demandas de seguridad, desarrollo y estabilidad que enfrenta el país.

Con información de actualidad.rt.com y elpais.com