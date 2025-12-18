Karl-Anthony Towns donará a RD las ganancias que obtenga en la Copa NBA

En medio de la emoción tras conquistar la Copa NBA, el estelar jugador Karl-Anthony Towns anunció que donará su bono de US$530,000 a las organizaciones Go Sports y Go Ministries en la República Dominicana, con el objetivo de apoyar a familias y comunidades mediante proyectos vinculados al deporte.

“Me llena de emoción poder ayudar a que cientos de niños de Tamboril y Santiago tengan la oportunidad de cumplir sus sueños. Es algo que me toca profundamente”, expresó el jugador durante una rueda de prensa.

Las declaraciones del ala-pívot se produjeron luego de que los New York Knicks se proclamaran campeones de la Copa NBA al vencer 124-113 a los San Antonio Spurs en la final disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En ese partido decisivo, el dominicano aportó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, contribuyendo de forma clave al título del equipo neoyorquino.

Compromiso con la República Dominicana

En septiembre de este año, Towns visitó Santiago de los Caballeros, donde participó junto a autoridades gubernamentales en la formalización de una alianza destinada a beneficiar a jóvenes de distintas comunidades.

Durante esa visita, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de una arena de baloncesto en el municipio de Tamboril, provincia Santiago, como resultado de una colaboración entre el Gobierno dominicano y la estrella de los Knicks.

El jugador, nacido en Nueva Jersey, agradeció a Dios la oportunidad de demostrar su amor por el país y de poder vivir su sueño de identificarse como dominicano mientras apoya a sus compatriotas.

Towns y la selección nacional

Karl-Anthony Towns ha defendido los colores de la selección dominicana en múltiples ocasiones. Una de las más recordadas fue su participación en la Copa Mundial de Baloncesto 2023, celebrada en Filipinas, Japón e Indonesia.

Su debut con el combinado nacional ocurrió el 12 de julio de 2012, en un partido amistoso frente a Estados Unidos disputado en Las Vegas. Además, con apenas 15 años, participó en el Torneo de Clasificación Olímpica FIBA 2012 y en la AmeriCup 2013, ambos realizados en Venezuela.

Hijo de padre estadounidense, Karl Towns Sr., y de madre dominicana, Jacqueline Cruz, Towns ha manifestado constantemente su orgullo por sus raíces quisqueyanas y su firme interés en representar a la República Dominicana dentro y fuera de la cancha.