Kalimete apuesta por un merengue con mensaje social con su nuevo sencillo “De otro planeta”

El artista dominicano utiliza la música para reflexionar sobre la migración, el racismo y las desigualdades que afectan a millones de personas

Bartolo García

El merenguero urbano Kalimete presentó su nuevo sencillo titulado De otro planeta, una propuesta musical que combina el ritmo contagioso del merengue con un mensaje de conciencia social dirigido a los inmigrantes y a las personas que enfrentan discriminación y desigualdad.

En esta producción, el artista apuesta por un merengue reflexivo que aborda temas sensibles como el racismo, la migración, la desigualdad económica y las barreras que muchas comunidades enfrentan en distintas partes del mundo.

La canción, lanzada bajo el sello Sueños Records, mantiene la esencia del merengue dominicano con el sonido característico de la güira y la tambora, pero añade un contenido lírico profundo que invita a pensar sobre la realidad social contemporánea.

El tema fue compuesto por Ranfis L. Reyes, mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Wilda Morel. El videoclip oficial fue producido por Robert Kruz, quien aportó una narrativa visual acorde con el mensaje del sencillo.

A través de versos cargados de emoción, Kalimete expresa el deseo de un mundo más justo, donde no existan barreras raciales ni económicas, ni restricciones que separen a las personas por su origen o nacionalidad.

El artista explicó que la inspiración para la canción surge de historias reales de inmigrantes que buscan mejores oportunidades y que, en muchos casos, enfrentan discriminación y dificultades en su camino.

Según señaló, el propósito de “De otro planeta” es despertar conciencia y fomentar la empatía entre los pueblos, recordando que todos los seres humanos comparten aspiraciones similares de dignidad, respeto y bienestar.

Con este lanzamiento, Kalimete demuestra que el merengue también puede ser una herramienta para transmitir mensajes sociales, utilizando la música no solo para celebrar la identidad cultural, sino también para invitar a la reflexión colectiva.

