Juventud de Santiago Oeste impulsa participación para fortalecer políticas públicas

Bartolo García

Santiago Oeste.– Jóvenes de este distrito municipal sostuvieron un encuentro con autoridades locales para socializar la Política Local de Juventud, recientemente aprobada por la junta de vocales, con el objetivo de impulsar una mayor participación juvenil en la construcción e implementación de políticas públicas.

La actividad reunió a representantes de organizaciones juveniles, autoridades municipales y miembros de la sociedad civil en un espacio de diálogo orientado a analizar los principales ejes de la política y recoger propuestas que contribuyan a su ejecución de manera efectiva.

La jornada fue conducida por Mayeline Chávez, presidenta de la Red Juventud Activa (REDJAC), y contó con la participación del alcalde Eddy Báez, así como de los vocales Leoncio Torres y Ana María Leclerd, quienes reconocieron el trabajo y la perseverancia de los jóvenes organizados. El alcalde reiteró su compromiso con el desarrollo de la juventud y anunció una próxima reunión para dar seguimiento a las solicitudes planteadas.

Durante el encuentro, Anabel Castillo, secretaria general de REDJAC, presentó las principales inquietudes de la juventud de Santiago Oeste, destacando la necesidad de fortalecer áreas como la recreación, el deporte, la salud, el empleo digno y la participación juvenil, mediante un diálogo permanente entre las autoridades y las organizaciones comunitarias.

Los aspectos técnicos de la Política Local de Juventud fueron expuestos por Leivan Díaz, responsable de la sistematización del documento, mientras que Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, valoró la disposición de las autoridades para trabajar de manera conjunta en favor del desarrollo integral de los jóvenes.

En la actividad también participaron José Jáquez, secretario de la Junta de Distrito; Alfredo Matías, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Local (CIDEL); Rosa Silverio, del Consejo de Desarrollo del barrio Santa Lucía; Arturo Reyes, de la Fundación Solidaridad, además de directivos de REDJAC y representantes de otras organizaciones sociales.

Los organizadores destacaron que este encuentro fortalece la gestión participativa en Santiago Oeste y consolida un modelo de colaboración entre la juventud y las autoridades locales, con el respaldo de instituciones como Fundación Solidaridad, CIDEL y Fundación Balms, sentando un precedente para que otras comunidades impulsen iniciativas similares en favor del desarrollo juvenil.