Justicia y Transparencia respalda adhesión de RD al Consenso de Ginebra y valora defensa de la soberanía expresada por embajadora Leah Campos

Santo Domingo, República Dominicana.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresó su respaldo a la decisión del Gobierno dominicano de adherirse a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, al considerar que sus principios esenciales encuentran importantes puntos de coincidencia con valores, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República.

El Director Ejecutivo de la FJT, Candido De Jesús, valoró igualmente la posición expresada por la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, quien ha situado la defensa de la soberanía de las naciones como uno de los elementos centrales de dicha iniciativa internacional.

La República Dominicana formalizó su incorporación al Consenso de Ginebra el 2 de septiembre del presente año, mediante un Acuerdo de Adhesión suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza; la embajadora Leah Francis Campos, y Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

De Jesús sostuvo que la decisión adquiere particular relevancia porque reivindica la potestad soberana de la República Dominicana para determinar sus políticas públicas de conformidad con su Constitución, sus leyes, su realidad social y sus prioridades nacionales, principio que, a juicio del dirigente cívico, resulta indispensable para la preservación del Estado constitucional y democrático de derecho.

“La entidad cívica respalda toda iniciativa internacional que, respetando los derechos fundamentales y nuestro ordenamiento constitucional, reconozca que corresponde al pueblo dominicano y a sus instituciones legítimamente constituidas definir soberanamente las políticas y normas que deben regir nuestra sociedad. La cooperación internacional es necesaria y positiva, pero jamás puede convertirse en un mecanismo de imposición que suplante nuestra Constitución, nuestra soberanía o la voluntad democrática de la nación dominicana”, expresó De Jesús.

Asimismo, la FJT señaló que este planteamiento guarda relación directa con los artículos 2 y 3 de la Constitución dominicana, que establecen que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y consagran su inviolabilidad, así como el principio de no intervención. La Constitución vigente fue proclamada el 27 de octubre de 2024 y mantiene estas garantías fundamentales.

Justicia y Transparencia respalda postura de la embajadora Campos.

En ese mismo sentido, manifestaron el respaldo institucional de la fundación al planteamiento central realizado por la embajadora Leah F. Campos, particularmente en cuanto a que la participación de los Estados en organismos y espacios multilaterales no puede implicar la renuncia a su soberanía ni convertirse en una vía para imponer concepciones ajenas a sus constituciones y ordenamientos jurídicos. La diplomática estadounidense sostuvo recientemente que el punto central del Consenso de Ginebra es precisamente la soberanía y afirmó que la coalición procura brindar fortaleza colectiva a las naciones que desean preservar su capacidad de adoptar decisiones conforme a sus propios valores y su identidad nacional.

“Coincidimos con la embajadora Campos en que el escenario multilateral debe construirse desde el respeto entre Estados soberanos. Ninguna nación, organización internacional, organismo multilateral o entidad privada está por encima de la Constitución dominicana. Nuestro país puede y debe cooperar con la comunidad internacional, pero preservando siempre su facultad soberana de decidir sobre los asuntos esenciales de la vida nacional”, enfatizó de Jesús.

Para La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), agregó, resulta especialmente importante que cualquier compromiso internacional asumido por la República Dominicana sea interpretado y ejecutado respetando la supremacía constitucional, principio conforme al cual todos los poderes públicos se encuentran sometidos a la Carta Sustantiva.

La FJT destacó que varios de los objetivos proclamados por la Declaración de Consenso de Ginebra guardan correspondencia con disposiciones expresas de la Constitución dominicana, entre ellas la protección del derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la protección de la familia y el derecho a la salud.

La propia información oficial del Gobierno dominicano señala que, mediante la adhesión, el país reafirma la igualdad de las mujeres y niñas ante la ley, la importancia de mejorar sus oportunidades en los ámbitos político, económico y público, fortalecer los sistemas de salud y reconocer a la familia como elemento fundamental de la sociedad. Asimismo, recordaron que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida en su artículo 37, los derechos de la familia en el artículo 55 y el derecho a la salud en el artículo 61, disposiciones que forman parte esencial del sistema de derechos fundamentales del país.

“La defensa de la mujer, de su dignidad, de su salud y de sus oportunidades; la protección constitucional de la vida; el fortalecimiento de la familia y la preservación de nuestra soberanía no tienen por qué presentarse como valores incompatibles. El reto del Estado constitucional consiste precisamente en armonizar esos bienes bajo el principio de dignidad humana y dentro del marco establecido por nuestra Carta Magna”, puntualizó. Para la FJT la adhesión constituye una oportunidad para reafirmar que la República Dominicana puede participar activamente en los escenarios internacionales sin abdicar de su identidad constitucional ni de su capacidad de autodeterminación.

Indicaron que los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y demás actores de la comunidad internacional cumplen funciones importantes de cooperación, asistencia y promoción de derechos, pero sus actuaciones deben desenvolverse dentro de un marco que respete la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y las particularidades constitucionales de cada nación. “Nuestra Constitución debe seguir siendo la brújula de cualquier política pública y de cualquier compromiso internacional asumido por la República Dominicana. El diálogo internacional fortalece a las democracias cuando se produce entre iguales y desde el respeto; las debilita cuando pretende sustituir la voluntad soberana de los pueblos”, afirmó De Jesús.

Finalmente, La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), saludó la incorporación del país al Consenso de Ginebra y exhortó a que su implementación se desarrolle dentro de los parámetros de la Constitución, el respeto de los derechos fundamentales, la institucionalidad democrática y la soberanía nacional. “Respaldamos esta decisión del Estado dominicano y valoramos positivamente la posición expresada por la embajadora Leah F. Campos en defensa de la soberanía. República Dominicana tiene derecho a relacionarse, cooperar y construir consensos con otras naciones, pero siempre desde la dignidad de un Estado libre, independiente y soberano, teniendo como norma suprema nuestra Constitución”, concluyó el Director Ejecutivo de la FJT.