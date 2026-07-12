Justicia Social fortalece su estructura en Santiago con la juramentación de nuevos dirigentes

Bartolo García

Santiago.– El partido Justicia Social (JS) continuó su proceso de fortalecimiento territorial con la juramentación de decenas de nuevos dirigentes en el distrito municipal de Hato del Yaque, durante una jornada encabezada por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, quien aseguró que la organización atraviesa una etapa de crecimiento sostenido.

Entre los nuevos integrantes figuran Rosaura Rodríguez (Rossy), regidora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidata más votada en las pasadas elecciones en Hato del Yaque; José Genao (Chelo), exmiembro del Comité Central del PLD; y el dirigente comunitario Roberto de la Cruz (El Sindiquito), quienes se incorporaron junto a sus respectivos equipos de trabajo.

Durante el acto, Valentín afirmó que el crecimiento de Justicia Social se sustenta en la calidad de sus dirigentes y en el fortalecimiento de sus estructuras. “En este encuentro de hoy recibimos a una nueva dirigencia que le va a dar vida al crecimiento sostenible e indetenible de nuestro partido. Ahora empieza la construcción real de Justicia Social. Con Justicia Social no se juega”, expresó.

El dirigente político también dejó claro que la organización enfocará sus esfuerzos en ganar respaldo ciudadano. “Aquí no enfrentamos a nadie, pero a la competencia se va a ganar”, manifestó, al destacar que el objetivo del partido es consolidar una propuesta basada en el trabajo, la organización y el compromiso con la población.

Por su parte, el alcalde de Hato del Yaque y miembro de la Dirección Nacional de Justicia Social, Fermín Rojas Noesí, sostuvo que la llegada de nuevos dirigentes refleja la confianza que despierta el proyecto político en la comunidad. Mientras tanto, Rosaura Rodríguez agradeció su integración al partido y aseguró que trabajará para fortalecer la organización en el distrito municipal.

La agenda de trabajo también incluyó encuentros con las estructuras partidarias de Licey al Medio, Villa González y Navarrete, donde Valentín y el secretario general, Anyolino Germosén, insistieron en que el crecimiento del partido dependerá de la formación, el compromiso y la calidad de sus dirigentes, más que del número de militantes.

Justicia Social informó que continuará desarrollando jornadas de organización y capacitación en distintas provincias del país, con el propósito de fortalecer sus estructuras municipales, incorporar nuevos liderazgos y consolidar su presencia territorial de cara a los próximos desafíos políticos y electorales.