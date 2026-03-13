Justicia Social felicita al Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro por victoria electoral en Colombia

Santo Domingo. – El Partido Justicia Social (JS), a través de un comunicado, celebró y felicitó al presidente Gustavo Petro, a su gabinete de gobierno y a la dirigencia y militancia del Pacto Histórico por los escaños alcanzados en el Congreso Nacional en las pasadas elecciones legislativas, lo que les permitió consolidarse “como la fuerza política más grande de Colombia, que constituye un factor determinante en el rumbo del país”.

La organización liderada por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, a través de su secretaría de Relaciones Internacionales, Catalina Olea Salazar, extendió sus felicitaciones “al hermano pueblo de Colombia por su alta educación cívica, y al Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) por llevar a cabo un proceso electoral ejemplar y participativo que despertó la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos, por las efectivas medidas de control innovadoras implementadas para garantizar la transparencia y la legitimidad”.

“En JS, como organización política progresista e internacionalista, sentimos gran alegría por la madurez de las organizaciones que forman el Pacto Histórico y de las demás entidades políticas de Colombia que participaron en esta contienda electoral, lo que demuestra un firme compromiso con la consolidación de la democracia en Colombia a través del sistema de partidos políticos”, recalcaron.

De igual forma, el partido auguró éxito al Pacto Histórico y a su candidato presidencial, Iván Cepeda Castro, en las próximas elecciones presidenciales de mayo, “convencidos de que continuará consolidando el progresismo en favor del crecimiento económico con justicia social, con inclusión y con equidad en la distribución de las riquezas, como ha sido característico del gobierno del presidente Gustavo Petro”.

“Les abrazamos con la alegría que nos da la esperanza de estos resultados electorales, de renovación del compromiso para seguir adelante y a continuar luchando por la prevalencia de los valores y prácticas del progresismo genuino, las transformaciones y la continuidad del cambio con transparencia y verdad”, añadieron.

Por último, concluyeron que “Colombia y el Pacto Histórico regocijan a América Latina y al mundo y confiamos en que, a partir del triunfo del candidato presidencial Iván Cepeda Castro en las próximas elecciones, seguirán trillando el camino del desarrollo con justicia social para la felicidad sostenible, propiciado por su presidente actual, Gustavo Petro”.