Justicia española archiva denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción

Bartolo García

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y otros delitos, al determinar que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos señalados.

El Ministerio Público explicó que la decisión se fundamenta en la ausencia de jurisdicción de España, ya que los supuestos hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español y no existe un vínculo jurídico suficiente que permita la intervención de la justicia nacional.

Las diligencias fueron abiertas el pasado 5 de enero con el objetivo de analizar la denuncia interpuesta por dos extrabajadoras del artista, quienes aseguraron haber sido víctimas de agresiones sexuales y otros delitos en República Dominicana y Bahamas durante el año 2021.

Sin embargo, en su decreto de archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional subrayó que “no se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, lo que impide continuar con las diligencias preprocesales iniciadas.

El escrito precisa que los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido en su totalidad fuera de España, que las denunciantes son extranjeras y que el cantante no reside en territorio español ni mantiene en el país su centro de vida, intereses o actividad profesional.

La Fiscalía añadió que, aunque Julio Iglesias tenga nacionalidad española y posea propiedades inmobiliarias en España, estos elementos no son suficientes para atribuir competencia a los tribunales españoles en este caso concreto.

Las actuaciones del Ministerio Público se orientaron inicialmente a valorar la verosimilitud de los testimonios y determinar si existían indicios para avanzar hacia un procedimiento penal, pero finalmente se concluyó que “no existe base jurídica para seguir adelante”.

La denuncia se sustentaba en testimonios difundidos en una investigación periodística que describía presuntos episodios de acoso, agresiones sexuales, humillaciones y un ambiente laboral de control y presión ejercido sobre las extrabajadoras.

En el marco de estas diligencias, la Fiscalía tomó declaración a las dos mujeres en calidad de testigos protegidos durante sesiones celebradas el martes y miércoles previos a la decisión de archivo.

Pese a ello, el Ministerio Público aclaró que la existencia de una denuncia no es suficiente para continuar con una investigación penal cuando no se cuenta con jurisdicción legal para hacerlo.

La defensa del cantante también solicitó el archivo del caso, alegando la misma razón de falta de competencia de los tribunales españoles para conocer los hechos denunciados.

Julio Iglesias negó en todo momento las acusaciones y contrató como abogado defensor al exmagistrado José Antonio Choclán, reconocido penalista, quien argumentó que el proceso no podía sostenerse en España.

Cuatro días después de esa solicitud de la defensa, la Fiscalía adoptó la decisión de cerrar las diligencias, coincidiendo con los planteamientos jurídicos expuestos por el letrado.

El decreto aclara además que no consta ningún vínculo personal o territorial de las denunciantes con España, ni evidencia de que las autoridades de República Dominicana o Bahamas hayan renunciado a investigar o se encuentren impedidas de hacerlo.

Con esta resolución, la vía judicial en España queda cerrada, quedando abierta únicamente la posibilidad de que las denunciantes continúen el procedimiento ante las autoridades de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

