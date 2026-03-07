Justicia de EE. UU. publica nuevos archivos del caso Epstein que mencionan acusaciones contra Trump

La divulgación forma parte del proceso de desclasificación de millones de documentos relacionados con la investigación del financiero Jeffrey Epstein

Washington, EE. UU.– El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una nueva serie de documentos relacionados con el caso del fallecido financiero Jeffrey Epstein, incluyendo archivos que mencionan antiguas acusaciones contra el presidente Donald Trump.

Según informó la agencia federal, los documentos habían permanecido sin divulgar debido a que inicialmente fueron catalogados como duplicados dentro del extenso archivo del caso.

Los archivos publicados forman parte de una investigación sobre Epstein, quien murió en 2019 mientras se encontraba detenido tras enfrentar acusaciones de explotación sexual y tráfico de menores.

Peter Mandelson, entonces comisario de Comercio de la UE, recibe en Bruselas a su amigo el príncipe Andrés el 7 de junio de 2007.

Yves Logghe (AP)

Entre los documentos se incluye una denuncia realizada hace décadas por una mujer cuya identidad permanece en reserva, quien afirmó que Epstein le presentó a Trump en la década de 1980 cuando ella aún era menor de edad.

En los registros se detallan resúmenes de entrevistas realizadas por agentes del FBI, en las que la mujer acusó tanto a Epstein como a Trump de abuso sexual.

Las autoridades indicaron que, tras las entrevistas iniciales, los agentes no volvieron a tener contacto con la denunciante y no se presentaron pruebas que confirmaran las acusaciones.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, durante la comparecencia de este miércoles en el Congreso.

Foto: Tom Brenner (AP) | Vídeo: EPV

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que las acusaciones contra el mandatario son “completamente infundadas y respaldadas por cero evidencia creíble”.

La publicación de estos documentos ocurre después de que diversos medios estadounidenses reportaran que el Departamento de Justicia podría estar reteniendo archivos relevantes del expediente Epstein.

Legisladores demócratas en el Congreso señalaron que al menos medio centenar de documentos aún no habían sido divulgados y acusaron a la institución de encubrir información.

La comitiva que traslada a Bill Clinton llega al teatro de Chappaqua, este viernes.

Shannon Stapleton (REUTERS)



El Departamento de Justicia respondió que más de 500 abogados participaron en la clasificación de los documentos y que algunos archivos fueron considerados inicialmente como duplicados.

Hasta el momento, las autoridades han desclasificado más de tres millones de documentos relacionados con el caso Epstein, incluyendo fotografías, videos y registros de investigaciones.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton llegan a la toma de posesión de Donald Trump en Washington D. C. el 20 de enero de 2025. © Shawn Thew, Pool via Reuters



El proceso de divulgación se realiza tras la aprobación de una ley del Congreso que obliga a las autoridades federales a publicar los registros vinculados al caso.

El escándalo ha generado controversia internacional debido a las relaciones que Epstein mantuvo con figuras influyentes de la política, la economía y la realeza mundial.

Ante la polémica, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó a la fiscal general Pam Bondi para responder preguntas sobre el manejo y la publicación de los archivos relacionados con la investigación.

Con información de elpais.com