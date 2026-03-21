Jurista cuestiona política de combustibles y habla de “carga fiscal encubierta”

Bartolo García

Santo Domingo.– El abogado Víctor Mateo Vásquez cuestionó la política de precios de combustibles aplicada por el Gobierno, calificándola como una “reforma fiscal por la izquierda” al entender que no se reflejaron en el mercado local las reducciones del petróleo a nivel internacional.

El jurista señaló que, aunque el reciente aumento responde a factores externos como la crisis geopolítica en Medio Oriente, resulta necesario evaluar el manejo estatal durante períodos en los que el precio del barril registró descensos importantes.

Mateo Vásquez recordó que, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno implementó un esquema de subsidios condicionado al precio del crudo, pero aseguró que, cuando los precios bajaron, no se produjo un alivio proporcional para los consumidores.

En ese sentido, sostuvo que el Estado optó por mantener los combustibles en niveles elevados, lo que, a su juicio, representó una forma indirecta de aumentar la recaudación fiscal.

El abogado explicó que los impuestos a los hidrocarburos constituyen una fuente de ingresos de “evasión cero”, debido a la alta demanda del parque vehicular, lo que los convierte en un mecanismo efectivo pero sensible para la ciudadanía.

Asimismo, criticó lo que considera una falta de creatividad en las políticas de generación de ingresos, señalando que se priorizó mantener la carga sobre los ciudadanos en lugar de reducir precios cuando las condiciones lo permitían.

Finalmente, hizo un llamado a la población a asumir una postura más activa y vigilante frente a las decisiones económicas, advirtiendo que la falta de reacción social puede propiciar la repetición de medidas similares en el futuro.

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