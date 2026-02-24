Jurista alerta sobre impacto cultural del fenómeno “Therian” en la juventud dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– La experta en Derecho de Familia y asuntos migratorios, Carmen Herrera, advirtió que la expansión del fenómeno conocido como “Therian” podría representar un riesgo silencioso para la juventud y la estructura familiar en la República Dominicana.

Herrera consideró que la sociedad dominicana debe actuar con responsabilidad y criterio ante la difusión de corrientes culturales externas que, a su juicio, pueden impactar la estabilidad emocional de niños y adolescentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el Podcast de Migración y Familia, espacio digital que conduce junto a Keidy Peña, de la comunidad Madre Todo Terreno, transmitido a través del canal de YouTube de Color Visión.

En su análisis, la jurista sostuvo que la República Dominicana es una nación cimentada en valores, principios y respeto al núcleo familiar, por lo que cualquier tendencia social emergente debe ser evaluada con conciencia y sentido de responsabilidad colectiva.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la educación en valores, el sentido de pertenencia y la formación espiritual como elementos clave para el equilibrio emocional de las nuevas generaciones.

Herrera recordó que el artículo 55 de la Constitución establece que la familia es el fundamento de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, lo que, a su entender, implica un compromiso compartido entre autoridades y hogares.

“Si no asumimos el compromiso de orientar a tiempo, podríamos enfrentar una generación desconectada de su identidad, de su rol en la familia y de su responsabilidad social”, expresó durante la transmisión.

La especialista reiteró que el diálogo abierto dentro del hogar es una herramienta fundamental para comprender las inquietudes de los jóvenes y guiarlos con criterios firmes y afectivos.

El Podcast de Migración y Familia se transmite en vivo los martes a la 1:00 p.m. y se ha consolidado como un espacio de orientación legal y formación ciudadana.

El programa aborda temas relacionados con el Derecho de Familia y el Derecho Migratorio, ofreciendo herramientas prácticas para que las familias tomen decisiones informadas y apegadas a las normativas vigentes.

Cada episodio combina análisis jurídico, reflexión social y participación de la audiencia, promoviendo el debate responsable sobre asuntos que impactan la vida familiar.

Con su llamado, la Dra. Herrera instó a padres, educadores y líderes comunitarios a desempeñar un rol activo en la formación de la juventud, reafirmando la importancia de la familia como eje central del desarrollo social dominicano.