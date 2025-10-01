Junta de Innovación Digital de la UIT inicia su tercera reunión  en República Dominicana

Santo Domingo. – La Junta de Innovación Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dio apertura a su tercera reunión en República Dominicana, espacio en el que representantes de alto nivel de gobiernos, organismos internacionales y actores del sector intercambian ideas para impulsar la innovación y el emprendimiento digital a escala global.

El encuentro realizado los días miércoles y jueves es encabezado por Cosmas Zavazava, director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, quien presentó las pautas de la agenda de trabajo e instó a los participantes a compartir experiencias y propuestas que contribuyan a la construcción de un futuro digital inclusivo, equitativo y sostenible.

“En esta tercera reunión, reportaremos los avances logrados hasta ahora y definiremos los próximos pasos de esta alianza”, afirmó Zavazava, al tiempo que resaltó los progresos de República Dominicana en materia de transformación digital e innovación tecnológica.

En representación del país anfitrión, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, pronunció las palabras de bienvenida, destacando la relevancia del evento para la aceleración de la transformación digital en los países miembros.

“Esta reunión es una valiosa oportunidad para compartir experiencias e ideas sobre innovación tecnológica. Una vez más, bienvenidos a República Dominicana”, expresó.

Asimismo, la directora ejecutiva de Indotel y miembro de la Junta de Innovación Digital de la UIT, Julissa Cruz, subrayó el compromiso institucional con la aceleración digital, resaltando la estrategia Indotel 4.0, que combina innovación tecnológica y fortalecimiento del ecosistema digital.

“Más que un regulador, hoy INDOTEL se ha convertido en un facilitador de la transformación digital y en un promotor del desarrollo global y tecnológico. Nuestro objetivo es consolidar al país como un hub regional de innovación”, afirmó.

La agenda del encuentro contempla la discusión de cinco objetivos estratégicos, como la preparación para el análisis de tendencias tecnológicas, innovación tecnológica abierta, apoyo al emprendimiento y a las pymes, ensayo de políticas públicas y fomento de iniciativas intersectoriales que dinamicen los ecosistemas digitales.

Entre los participantes figuran ministros, autoridades regulatorias, líderes empresariales y representantes de organismos internacionales, quienes buscan fortalecer la cooperación y generar nuevas alianzas que trasciendan fronteras.