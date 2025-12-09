Junior Noboa resalta realización juegos de exhibición entre equipo de RD y Tigres de Detroit

SANTO DOMINGO. El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, ponderó este martes la realización de la serie de exhibición de dos juegos entre el equipo dominicano que representará el país en el Clásico Mundial contra los Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El evento, que será previo al Clásico Mundial, se llevará a cabo del 3 al 4 de marzo del próximo año, se desarrollará en honor a las víctimas del 8 de abril, a beneficios de la Cruz Rojas Dominicana.

“Estamos muy contentos porque se está anunciando algo histórico que nuestra selección nacional del Clásico Mundial nuestro país podrá verlo. Aunque sean partidos de pretemporada, es un hecho histórico, eso significa de que estamos abriendo las puertas de que República Dominicana se pueda celebrar una parte de lo que es el Clásico Mundial”, expresó Noboa tras el anuncio en el primer día de las Reuniones Invernales que se desarrollan en Orlando.

Noboa ponderó el respaldo del presidente de la República Luis Abinader para materializar este logro en materia deportiva.

“Gracias a nuestro presidente Abinader por todo el apoyo que ha dado para que el país pueda ver el equipo dominicano y es una muestra que el béisbol sigue marcando historia en su gestión”, dijo el comisionado.

Valoró la labor que viene realizando el gerente general Nelson Cruz, en conjunto con Omar Minaya, Albert Pujols, el ministro de Deportes Kelvin Cruz; Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol y los demás miembros del ejecutivo que le acompaña en la conformación del equipo quisqueyano.

La Selección Nacional Dominicana comenzará su calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026 contra Nicaragua en el Grupo D el viernes 6 de marzo en el Loan Depot Park de Miami. La República Dominicana, que se impuso en el Clásico Mundial de Béisbol 2013 con un récord perfecto de 8-0, es uno de los tres únicos países que han ganado una de las primeras cinco ediciones del torneo mundial, junto con Japón y Estados Unidos.