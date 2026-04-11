Julito Fulcar es homenajeado por cooperativas internacionales por su liderazgo en la economía solidaria

Bartolo García

Puerto Plata, República Dominicana.– Más de 150 cooperativas de seis países reconocieron la trayectoria del senador Julito Fulcar Encarnación, destacándolo como uno de los principales líderes del cooperativismo en la República Dominicana y América Latina.

El homenaje fue realizado en el marco del XIII Congreso Internacional de Cooperativismo, organizado por la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central, que dedicó esta edición al dirigente por su amplia contribución al desarrollo del modelo de economía social.

El evento se desarrolló bajo el lema “Navegando en escenarios de incertidumbre: desafíos y oportunidades para el modelo cooperativo”, resaltando la importancia de fortalecer estructuras solidarias ante los retos actuales.

Con más de tres décadas de servicio, Fulcar ha desempeñado un papel clave en la consolidación del cooperativismo como motor de desarrollo social en el país, siendo presidente y actual asesor de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros.

Asimismo, presidió durante más de 20 años el Consejo Nacional de Cooperativas, donde actualmente ostenta el título de presidente ad vitam, consolidándose como una figura histórica dentro del sector.

Su liderazgo también ha trascendido fronteras, al dirigir en dos ocasiones la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, posicionando a la República Dominicana como referente regional en economía solidaria.

En el ámbito legislativo, como senador por la provincia Peravia, ha impulsado iniciativas orientadas a modernizar la Ley de Cooperativas, con el objetivo de adaptar el modelo a los desafíos del siglo XXI.

Durante el acto, las autoridades de FECOOPCEN resaltaron los valores que han definido su trayectoria, destacando su compromiso ético, su visión social y su aporte a la inclusión financiera y al desarrollo sostenible.

Al recibir el reconocimiento, Fulcar expresó que el cooperativismo representa una filosofía de vida centrada en el ser humano, afirmando que la solidaridad organizada es clave para enfrentar los tiempos de incertidumbre.

El congreso reunió a líderes cooperativistas de países como España, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil y República Dominicana, consolidando un espacio de intercambio regional en torno a la economía social.

La actividad fue encabezada por Eddy Samuel Álvarez y Zoraida Disla, quienes hicieron entrega formal de la dedicatoria, reafirmando el legado de Fulcar como un referente del cooperativismo y promotor de una sociedad más justa e inclusiva.