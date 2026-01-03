Julio Rodríguez define en el décimo y Águilas toman oxígeno en el Round Robin

Bartolo García

Las Águilas Cibaeñas dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con marcador 8-7, gracias a un oportuno imparable de Julio Rodríguez en la décima entrada, en un vibrante duelo del Round Robin celebrado la noche del viernes en el Estadio Cibao.

El batazo ganador de Rodríguez fue un sólido cohetazo al jardín central con las bases llenas y la pizarra igualada a siete carreras, desatando la euforia de la fanaticada amarilla y sellando una victoria clave para las Águilas en la postemporada.

En esa décima entrada, Ezequiel Durán abrió como corredor fantasma y anotó la del empate tras sencillo de Alfredo Reyes. Luego, Jerar Encarnación recibió base por bolas, preparando el escenario para el batazo decisivo de Rodríguez.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 2-3 en el Todos contra Todos, mientras que los Gigantes continúan sin victorias (0-5), complicando su panorama en la fase semifinal.

La victoria correspondió al relevista Yohan López (2-0), quien lanzó la décima entrada, mientras que la derrota fue para Adisyn Coffey (0-1), castigado en el cierre del episodio.

Por las Águilas abrió Jorge Tavárez, quien lanzó cinco entradas en blanco, permitiendo apenas un hit, con dos boletos y tres ponches. El bullpen amarillo mantuvo el pulso con relevos de Carlos Belén, Junior Fernández, Jean Carlos Henríquez, José Cuás, Burch Smith, Brady Feigl y el propio López.

La ofensiva aguilucha fue liderada por Jonatán Clase y Jerar Encarnación, ambos con jonrón y sencillo; Steward Berroa también se fue para la calle, mientras Cristhian Adames pegó dos hits y Ángel Genao agregó un doble.

Por los Gigantes, Leury García conectó cuadrangular y dos sencillos; Pablo Reyes aportó dos imparables, y Johan Rojas, Francisco Mejía, Ismael Munguía y Deivy Grullón sumaron un hit cada uno.

En la Romana, los Leones del Escogido continuaron su arranque arrollador al vencer 10-5 a los Toros del Este, para colocarse con marca perfecta de 5-0 en el Round Robin.

Sócrates Brito fue la gran figura ofensiva al disparar cuatro imparables, incluido su primer jonrón de la semifinal, y remolcar tres carreras, liderando el ataque rojo en el Estadio Francisco A. Micheli.

El cuadrangular de Brito llegó ante Miguel Castro con dos outs y Junior Lake en circulación, consolidando una noche estelar que lo coloca entre los bateadores históricos del Escogido con múltiples juegos de impacto en la semifinal.

Con este triunfo, los Leones igualaron su mejor inicio en un Round Robin en los últimos 25 años, una hazaña que solo habían logrado en la temporada 2011-12, reafirmando su condición de contendores firmes al título.

La jornada reafirmó la intensidad del Todos contra Todos de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, con partidos definidos por el dramatismo, actuaciones estelares y movimientos que comienzan a perfilar el camino hacia la final.