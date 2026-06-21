Julio César Valentín destaca la integración de jóvenes como prioridad de Justicia Social

Santiago Rodríguez. – El presidente de Justicia Social (JS), Julio César Valentín Jiminián, afirmó este sábado que una de las principales tareas de la organización en la actual etapa de consolidación es ampliar la participación de la juventud, al tiempo que reiteró su empeño en implementar un amplio programa de formación política que contribuya al fortalecimiento de dirigentes en todo el territorio nacional.

Durante los intercambios realizados en Esperanza, Mao, Boca de Mao, Pueblo Nuevo, Sabaneta y Villa Los Almácigos, Valentín explicó que, tras la legalización de Justicia Social en medio del pasado proceso electoral, la organización se encuentra concentrada en construir una estructura política sólida y permanente, sustentada en la organización territorial y la capacitación de sus miembros.

“Estamos en una fase de organizar y formar. Por eso estamos realizando estos recorridos (…) Creemos que la política es para servir, y para servir debemos estar organizados. Hasta para reclamar nuestros derechos debemos estar organizados”, expresó.

El dirigente político resaltó que el movimiento estudiantil y universitario constituye uno de los principales espacios para la formación de nuevos liderazgos y la captación de jóvenes comprometidos con las transformaciones sociales. En ese sentido, recordó el crecimiento alcanzado por Justicia Social en distintos recintos universitarios del país.

“Somos una fuerza con presencia en la UASD. Ganamos las elecciones estudiantiles en Santiago y La Vega, y contamos con numerosos delegados en otras provincias. Nosotros descubrimos talentos, los organizamos y los acompañamos en la lucha por los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables”, señaló.

Valentín explicó que la fase actual de Justicia Social está orientada a la organización de sus estructuras y a la implementación de mecanismos permanentes de formación política, con especial atención a la incorporación de jóvenes provenientes de los espacios estudiantiles, comunitarios y profesionales.

Organización territorial y formación de nuevos liderazgos

La jornada, en la que también participó el secretario general de la organización, Anyolino Germosén, junto a otros dirigentes, inició con un desayuno en la residencia del empresario Leonardo Espinal, en el municipio de Esperanza, y continuó con un encuentro en Los Coquitos, Boca de Mao, realizado en la residencia de la familia de Juan Zoilo Acosta y María Fiordeliza Acosta.

Posteriormente, sostuvieron reuniones con productores bananeros y profesores universitarios en Mao, incluyendo un encuentro en la residencia del empresario Ramón Edilio Atizol.

Más adelante, Valentín se tomó su tradicional “Café de la Reflexión” con dirigentes de Pueblo Nuevo de Mao y concluyó el recorrido en la provincia Santiago Rodríguez, donde se realizaron encuentros con dirigentes en las residencias de Francisco Javier Luciano (El Chato), en Sabaneta, y de Carmen García, en Villa Los Almácigos.

Las actividades formaron parte del programa de fortalecimiento territorial que desarrolla Justicia Social con el objetivo de consolidar sus estructuras, ampliar la participación de nuevos liderazgos y promover una cultura de formación, organización y servicio en todo el país.