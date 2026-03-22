Juan Tomás Peña oficializa aspiración a la Secretaría General del PRM en Jacagua

Bartolo García

San Francisco de Jacagua, Santiago.– El ingeniero Juan Tomás Peña formalizó este sábado su inscripción como aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un acto celebrado en el Club de Madres de Jacagua al Medio.

La actividad se enmarca dentro del proceso interno de fortalecimiento institucional que desarrolla el PRM a nivel nacional, con miras a renovar sus estructuras dirigenciales en las distintas demarcaciones del país.

Peña, dirigente de la Circunscripción 1 de Santiago, ingresó a las filas del PRM a finales de 2018, en el contexto del proceso electoral que culminó con el triunfo del partido en el año 2020.

Desde entonces, ha mantenido una participación activa en labores organizativas, campañas políticas y actividades sociales, consolidándose como una figura comprometida con el crecimiento del partido en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua.

El proceso interno de elección cobra especial importancia, ya que definirá las autoridades del PRM para el período 2026-2030, en un escenario político marcado por nuevos desafíos y la necesidad de fortalecer la estructura organizativa.

Asimismo, la organización oficialista se prepara para los comicios del año 2028, donde buscará mantener su liderazgo en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los gobiernos municipales.

En ese contexto, la participación de nuevos aspirantes representa una oportunidad para impulsar la unidad, la renovación y la eficiencia dentro del partido, elementos clave para su proyección futura.

Con su inscripción, Juan Tomás Peña se suma a este proceso, reflejando el dinamismo interno del PRM y el interés de sus dirigentes en asumir mayores responsabilidades dentro de la organización política.