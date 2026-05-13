Juan Salas encabeza apertura de capacitación sobre evaluación de desastres de la CEPAL

Santo Domingo. – El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, encabezó este martes la apertura del curso-taller “Metodología para la Evaluación de Desastres”, impartido por especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La capacitación, que se realiza en las instalaciones de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ENAGERI), se impartirá los días 12 y 13 del mes en curso y está dirigida a los integrantes del Comité Técnico Nacional de la CNE.

Al ofrecer unas palabras, Salas dijo que el propósito del curso es continuar capacitando a los grupos que integran los organismos de emergencia, en especial a sus técnicos, para estar preparados y ofrecer una mejor respuesta ante cualquier situación que se presente en el país.

“Hoy conocemos de cerca la Metodología para la Evaluación de Desastres (DaLa) de la CEPAL, instrumento que sigue un enfoque multisectorial para la estimación de los efectos e impactos tras un desastre. La República Dominicana agradece este aporte a la gestión de riesgos ante los retos que enfrentamos en la región por el cambio climático”, expresó Salas.

De su lado, el ingeniero Fausto Colón, coordinador del Comité Técnico, explicó que esta capacitación introduce el enfoque multisectorial y multidisciplinario de la metodología, presentando conceptos clave que permitan realizar análisis sectoriales para informar una estimación integral del efecto e impacto en la sociedad.

Dentro de los temas abordados en el taller estuvieron: evaluación correcta de la población afectada; estimación de los efectos de un desastre en los sectores educación, vivienda, vialidad, transporte y salud; consolidación de resultados e impactos macroeconómicos; electricidad; agricultura y ganadería; turismo y medio ambiente.

Reunión de coordinación

Previo al inicio del curso, los especialistas e instructores de la CEPAL, Omar D. Bello y Luis Felipe, sostuvieron un encuentro con el director de la Defensa Civil, Juan Salas, con quien conversaron sobre futuras acciones conjuntas, para continuar fortaleciendo las instituciones nacionales que trabajan en la respuesta y análisis de datos.

La reunión tuvo lugar en el salón de Despacho de la institución y en ella participaron además, el subdirector ejecutivo, Bernardo Rodríguez y el secretario de la Comisión Nacional de Emergencias, Luis Rodríguez.

El taller concluirá con la creación de un Equipo Nacional de Evaluación de Desastres compuesto por los actores del sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta.