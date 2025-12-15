Juan Luis Guerra anuncia concierto en Santiago y desata la alegría de sus fans

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra provocó gran entusiasmo entre sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que confirma que Santiago formará parte de su gira prevista para 2026.

El audiovisual, acompañado del tema “Santiago en coche”, muestra imágenes emblemáticas de la Ciudad Corazón, junto a mensajes de fanáticos santiagueros que durante mucho tiempo solicitaron que el artista incluyera la ciudad en su recorrido. Finalmente, la petición fue atendida.

Como era de esperarse, el anuncio, realizado este viernes, desató una oleada de reacciones positivas en redes sociales. Comentarios como “Se nos dio” y “Nos vamos pa’ Santiago” reflejaron la alegría de los seguidores.

Este concierto ha elevado aún más las expectativas, ya que el público local llevaba tiempo expresando su deseo de disfrutar en casa de un espectáculo con el sello de excelencia que distingue al multipremiado artista dominicano.

Con esta confirmación, Santiago se alista para recibir uno de los eventos musicales más esperados de 2026.