Juan Garrigó renuncia como viceministro para dedicarse de lleno a la Secretaría General del PRM

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Juan Garrigó Mejía presentó formalmente su renuncia como viceministro de Gestión Social y Comunitaria para concentrarse plenamente en las responsabilidades que asumirá como secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde donde pretende impulsar una agenda enfocada en el fortalecimiento, la unidad y la modernización de la organización política.

Garrigó Mejía explicó que tomó la decisión con sentido de responsabilidad y coherencia institucional, al considerar que las funciones de la Secretaría General requieren dedicación permanente, presencia en el territorio nacional y un contacto constante con dirigentes y militantes. “Hay responsabilidades que se dejan, pero hay compromisos que no terminan: servir al país es uno de ellos”, manifestó.

El dirigente agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él y por brindarle la oportunidad de desempeñar funciones dentro del Gobierno. Afirmó que esa experiencia fortaleció su vocación de servicio y su compromiso con una política cercana a las necesidades de la población, principios que aseguró mantendrá durante esta nueva etapa de su trayectoria política.

Como parte de sus prioridades al frente de la Secretaría General, Garrigó Mejía indicó que concentrará sus esfuerzos en escuchar a la militancia, organizar y fortalecer las estructuras territoriales del PRM y ampliar las oportunidades de participación. También adelantó que buscará modernizar el funcionamiento político del partido mediante nuevas herramientas y mecanismos de comunicación.

Garrigó Mejía afirmó que desarrollará esta agenda en coordinación con el presidente del PRM, Luis Abinader; el presidente ejecutivo, Deligne Ascención; la secretaria de Organización, Gloria Reyes, así como con los demás integrantes de la dirección nacional, con el propósito de mantener una estructura partidaria cohesionada y fortalecer el trabajo político en todo el territorio.

Asimismo, aseguró que la Secretaría General funcionará como un espacio de puertas abiertas, orientado al diálogo permanente con las bases, la organización interna y el reconocimiento de quienes trabajan por el crecimiento del partido. Señaló que uno de sus objetivos será canalizar las inquietudes de la militancia y procurar respuestas que contribuyan a mantener la unidad de la organización.

“Más que un cargo, asumo un compromiso. Porque quien no es cercano, no es político, y la mejor manera de agradecer la confianza recibida es trabajando”, concluyó Garrigó Mejía, quien aseguró que dedicará esta nueva etapa a fortalecer las estructuras del PRM y mantener una relación directa con dirigentes y militantes en todo el país.