Juan Dolio recibirá a más de 15 países en el Circuito Continental de Voleibol de Playa

Bartolo García

SANTO DOMINGO. La playa del hotel Coral Costa Caribe, en Juan Dolio, será escenario de la sexta etapa del Circuito Continental de Voleibol de Playa, evento que se celebrará del 19 al 21 de junio y que reunirá a 32 duplas de más de 15 países en una de las competencias más importantes del calendario Norceca.

El torneo representa el penúltimo compromiso internacional de esta disciplina antes de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto, convirtiéndose en una oportunidad clave para que los atletas afinen su preparación.

Amos Anglada

Amós Anglada, vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol de Playa, expresó su entusiasmo por la realización del evento y destacó la importancia de que República Dominicana continúe siendo sede de competencias de alto nivel dentro del circuito continental.

La representación dominicana estará encabezada por las duplas Hayerling de Jesús y Oscar Martínez, Yulibeth Payano y Crismil Paniagua, así como Bethania Almanzar y Yari Cleto, quienes buscarán aprovechar la localía para obtener resultados positivos ante los mejores equipos de la región.

Anglada aseguró que los atletas nacionales llegan en excelentes condiciones físicas y competitivas, gracias a varios meses de preparación y a las bases de entrenamiento realizadas en diferentes países, con miras a lograr una destacada actuación tanto en este torneo como en los próximos Juegos Centroamericanos.