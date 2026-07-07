Juan Alberto Contreras encabezará organización de eliminatorias regionales de boxeo infantil

Bartolo García

El dirigente deportivo Juan Alberto Contreras fue designado presidente del comité organizador de las eliminatorias regionales de boxeo infantil que organiza la Federación Dominicana de Boxeo, evento que se disputará por la Copa Pescadería Wanda y servirá para seleccionar al representativo de la región Norte para el campeonato nacional.

El comité organizador está integrado además por el comunicador Rolfi Rojas, como secretario de organización; Joel Luis, tesorero; y Erico Cuba, director de prensa. También forman parte de la organización Víctor Manuel de Jesús, presidente de la Asociación de Boxeo de la provincia Duarte, junto a Raúl Ortega, Yafreisy Disla, Miguel Núñez, Yuly Cisnero, Jesús Ureña y Gregorio Sánchez.

Tras su designación, Juan Alberto Contreras agradeció la confianza depositada en su persona por la Asociación de Boxeo provincial y expresó su compromiso de trabajar para garantizar el éxito de una competencia que reunirá a los principales talentos infantiles de la región.

Las eliminatorias se desarrollarán del 9 al 12 de julio en el polideportivo de Villa Riva, donde participarán delegaciones de 14 provincias del Cibao. Los mejores boxeadores obtendrán el derecho de integrar la selección de la zona Norte que competirá en el torneo nacional de la disciplina.

Contreras también valoró el respaldo recibido por parte de la Pescadería Wanda, la Federación Dominicana de Boxeo y la Alcaldía de Villa Riva, entidades que han contribuido con la organización del evento y el apoyo a los atletas participantes.

Como parte de ese respaldo, la Pescadería Wanda donó las camisetas del seleccionado de la provincia Duarte, además de las medallas que recibirán los campeones individuales y la copa que será entregada al equipo ganador de las eliminatorias regionales, fortaleciendo así el desarrollo del boxeo infantil en la región.