Jóvenes de la diáspora dominicana redescubren su patria con la campaña “Orígenes de Excelencia”

Bartolo García

Distrito Nacional. – Con el firme propósito de fortalecer la identidad cultural dominicana en las nuevas generaciones de la diáspora, el Banco BHD y el Consulado Dominicano en Nueva York presentaron la campaña “Orígenes de Excelencia”, un programa que reconoce el talento y la disciplina de jóvenes dominicanos destacados por su rendimiento académico, cultural, deportivo y comunitario.

La iniciativa tuvo como pieza central la producción de un audiovisual que narra la experiencia de treinta estudiantes meritorios al visitar República Dominicana por primera vez, en un recorrido que les permitió redescubrir la tierra de sus raíces.

Durante una semana, los jóvenes conocieron lugares históricos, compartieron con autoridades nacionales, líderes empresariales y representantes comunitarios, y sobre todo, vivieron de cerca la cultura y calidez de su gente, reafirmando su vínculo con el país de origen de sus familias.

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, expresó que la institución se sintió profundamente identificada con la propuesta: “Desde que escuchamos sobre Orígenes de Excelencia, conectamos con este propósito inspirador de reconocer la identidad cultural dominicana en jóvenes que hacen brillar nuestra bandera con su excelencia académica y personal, aun estando a kilómetros de distancia”.

Por su parte, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, destacó que este programa ofrece a jóvenes que siempre se han sentido dominicanos, pero que nunca habían visitado la isla, la oportunidad de conocer su patria. “Es nuestra manera de agradecerles por representarnos con dignidad y de reconocer el sacrificio de sus familias”, señaló.

El audiovisual incluye testimonios emotivos de los estudiantes, quienes compartieron su orgullo por conocer monumentos históricos, visitar instituciones públicas y dialogar con autoridades. El material fue concebido como un homenaje a sus logros y al esfuerzo de sus padres.

En representación del BHD, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, subrayó que esta campaña responde a los valores que identifican a la entidad: “Creemos en el progreso humano integral y en que la educación es motor de desarrollo. Esta experiencia fortalece a los jóvenes y a la sociedad”.

La presentación oficial contó con la presencia de autoridades civiles, diplomáticas y comunitarias, entre ellas la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz; la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio; así como directivos del Banco BHD y representantes del cuerpo diplomático.

En su primera edición, celebrada en junio de este año, Orígenes de Excelencia seleccionó a treinta jóvenes tras un proceso de evaluación que consideró su rendimiento académico, liderazgo, compromiso comunitario y trayectoria cultural o deportiva.

El premio incluyó un viaje a República Dominicana, acompañados de un padre o tutor, en el que disfrutaron de un programa de actividades que abarcó desde la visita al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente Luis Abinader, hasta recorridos por la Zona Colonial, el Congreso Nacional y diversos centros educativos.

Los jóvenes también visitaron el interior del país y conocieron las comunidades de origen de sus padres, en un esfuerzo por acercarlos a sus raíces familiares y fortalecer la conexión con su historia.

De acuerdo con los organizadores, esta experiencia ha dejado una huella imborrable en los participantes, quienes regresan a Nueva York con un mayor sentido de pertenencia, orgullo y responsabilidad hacia su identidad cultural dominicana.

Con esta iniciativa, el BHD y el Consulado Dominicano en Nueva York consolidan un modelo de colaboración que trasciende lo académico y lo cultural, y que se proyecta como un puente entre la diáspora y su nación, demostrando que los orígenes son fuente de excelencia y de inspiración para el futuro.

