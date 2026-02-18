Joven relata presunto abuso sexual por parte de médico en Las Guáranas

Una joven identificada con las iniciales R. L. denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte del médico general Wilbert Polanco Sanz, quien labora en una policlínica del municipio Las Guáranas, en la provincia Duarte.

Según su relato, acudió al centro de salud a las 7:00 de la mañana para realizarse unos análisis médicos de rutina y fue atendida alrededor de las 9:00 a.m., siendo la primera paciente del día. Indicó que al inicio la consulta parecía normal, hasta que el doctor le pidió colocarse en posiciones que luego consideró inapropiadas.

La joven explicó que el médico utilizó el pretexto de realizarle una prueba y tratar una supuesta condición de salud para justificar las maniobras durante el procedimiento. “Me dijo que cerrara los ojos, que no tuviera miedo, que eso era parte del proceso”, narró.

Asegura que el momento se tornó más alarmante cuando el galeno intentó besarla y ella se percató de que estaba desnudo. “Lo empujé y le pregunté qué estaba haciendo. Él insistía en que era parte del procedimiento”, expresó.

Tras el incidente, intentó abandonar la clínica. No obstante, afirma que el médico le pidió regresar para recoger resultados y le hizo preguntas sobre su estatus migratorio y su estado civil. Según su denuncia, también le ofreció supuesta ayuda para regularizar documentos a través de un contacto en Migración, solicitándole su número telefónico, a lo que ella se negó.

La joven manifestó que desconoce si existen más víctimas, pero pidió que el caso sea investigado a fondo. “Quien hace este tipo de cosas tiene que pagar”, declaró.

Por su parte, la procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), Sandra Sierra Difó, confirmó que se recibió la denuncia y que se abrió una investigación formal.

De acuerdo con la magistrada, al revisar los registros institucionales se constató que el médico enfrentaba tres denuncias previas por hechos de naturaleza similar. Mientras tanto, el acusado se presentó ante la fiscalía alegando difamación.

Las autoridades informaron que continúan recabando pruebas y que el caso será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas.