Joven promesa del golf dominicano da salto universitario en Estados Unidos

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La destacada golfista dominicana Shanel Rodríguez continúa avanzando con pasos firmes en su carrera profesional tras confirmarse su integración al equipo femenino de golf de la Palm Beach Atlantic University (PBA Sailfish), en Florida, Estados Unidos.

Rodríguez, considerada una de las mayores promesas del golf juvenil del país, celebra así el fruto de años de disciplina y una trayectoria marcada por grandes resultados en competencias nacionales e internacionales.

El pasado año, la atleta fue reconocida como Golfista del Año en la categoría femenina del Santo Domingo Country Club, distinción que respaldó su proyección como referente del golf joven dominicano.

Además, viene de participar exitosamente en torneos de alto nivel, como el 11º Torneo Interasociaciones de Fedogolf, donde representó al equipo de Agopro y se destacó con un desempeño competitivo.

Su evolución deportiva la ha posicionado como una figura sólida del Tour Nacional Juvenil de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), donde ha demostrado constancia, temple y un profundo compromiso con su preparación técnica y física.

“Hoy estoy realmente emocionada de ver cómo Dios ha estado trabajando en mi vida. Estoy agradecida por abrirme las puertas de este nuevo capítulo que será una gran bendición para mi crecimiento académico, atlético y espiritual”, expresó Rodríguez al anunciar su incorporación al prestigioso equipo universitario.

La novel golfista también agradeció el apoyo recibido: “Gracias a todos los que me han acompañado en este camino; han sido fundamentales para mi crecimiento y desarrollo”, comentó con emotividad.

En las últimas semanas, Rodríguez obtuvo el segundo lugar del Hurricane Junior Golf Tour, celebrado en el Eagle Creek Golf Club de Orlando, Florida, donde demostró una vez más su talento y competitividad.

Asimismo, conquistó la parada final del Tour Juvenil de Fedogolf el pasado mayo, previo a los Campeonatos Nacionales Juveniles, con tarjetas de 78-83, coronándose en la categoría U18.

Su hoja deportiva incluye una amplia experiencia internacional, representando al país en más de diez eventos de renombre para su edad y nivel competitivo.

Entre estos figuran el Caribbean Amateur Junior Championship en Islas Caimán y Jamaica, así como su participación en el PGA Junior Open y el Under Armour World Golf Championship, competencias que han fortalecido su proyección internacional.

A sus apenas 17 años, Shanel Rodríguez se convierte en un ejemplo inspirador para la comunidad deportiva dominicana, especialmente para las jóvenes que buscan destacar en disciplinas menos tradicionales para mujeres.

Con esta oportunidad universitaria, la golfista combina deporte de alto rendimiento con preparación académica, consolidando un camino que apunta a metas mayores en el panorama profesional.

La Federación Dominicana de Golf y su club formador reconocen este logro como un paso determinante para su futuro, y auguran que Shanel continuará colocando la bandera tricolor en lo más alto.

La República Dominicana celebra así el crecimiento de una atleta que ya encarna el presente y futuro del golf nacional.