Joven fallece tras presunto tiroteo dirigido a la urbana Masha

Una joven que acompañaba a la exponente urbana Masha falleció la madrugada de este lunes luego de que ambas fueran atacadas a tiros mientras se desplazaban a bordo de un vehículo.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo en horas de la madrugada, cuando individuos hasta el momento no identificados abrieron fuego contra el automóvil en el que se transportaban.

Como consecuencia del ataque, la joven perdió la vida en el lugar o mientras recibía asistencia médica, mientras que la artista resultó afectada. Hasta ahora no se han ofrecido detalles específicos sobre la condición de salud de la cantante.

El violento suceso ha generado consternación entre seguidores y usuarios en redes sociales, quienes han reaccionado con mensajes de solidaridad y exigencias de justicia ante lo ocurrido.

Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer responsabilidades.

Hasta el momento no se han revelado informaciones oficiales sobre posibles detenidos ni sobre el móvil del hecho.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras familiares y allegados de la víctima esperan que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables de este trágico suceso.