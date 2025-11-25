Joven artista latina DELAROSA muere tras brutal ataque armado en Los Ángeles

Los Ángeles, EE. UU.– La comunidad latina en California se encuentra de luto tras el asesinato de la joven influencer y cantante María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, quien perdió la vida luego de ser atacada a tiros la madrugada del sábado en el vecindario de Northridge.

La Policía de Los Ángeles informó que la artista de 22 años se encontraba dentro de su vehículo cuando dos sujetos armados se aproximaron y abrieron fuego en lo que describen como una emboscada directa y premeditada.

En el automóvil viajaban otras dos personas que también recibieron impactos de bala y fueron trasladadas a centros médicos de la zona, donde permanecen bajo observación, según el reporte oficial.

A pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció minutos después de haber llegado al hospital por la gravedad de sus heridas, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados ni arrestos vinculados al crimen, aunque los investigadores manejan la hipótesis de un posible conflicto relacionado con pandillas, una situación que continúa afectando a varias áreas del condado.

El ataque ha sacudido a familiares, seguidores y colegas del mundo digital que la acompañaron en sus primeros pasos dentro de la música urbana latina.

María de la Rosa había generado gran expectativa con el lanzamiento de su primer sencillo, “No Me Llames”, estrenado en agosto de este mismo año, un tema que empezaba a posicionarse en plataformas digitales.

En sus redes sociales, la joven había compartido recientemente que trabajaba en un nuevo proyecto musical con el que aspiraba a consolidar su carrera artística para 2026.

Sus seguidores han inundado sus perfiles de mensajes de despedida, convirtiendo su nombre en tendencia y exigiendo justicia por su muerte.

Vecinos de Northridge también expresaron preocupación por el aumento de violencia armada en el sector, señalando que este hecho no solo enluta a la comunidad artística, sino a todos los residentes que temen por su seguridad.

La policía ha solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables de este crimen.

Organizaciones latinas en Los Ángeles han condenado el hecho y pidieron mayor atención de las autoridades a la violencia urbana que continúa arrebatando vidas jóvenes con futuro prometedor.

El caso sigue bajo investigación activa mientras familiares preparan los actos fúnebres en medio del dolor e incredulidad por la repentina partida de la artista.

La muerte de DELAROSA deja un profundo vacío en la escena musical emergente y un llamado urgente a frenar la violencia armada que afecta especialmente a las comunidades latinas en Estados Unidos.

#ElJacaguero #DELAROSA #LosÁngeles #ViolenciaArmada #InfluencerLatina #MúsicaLatina #Northridge #NoticiasInternacionales

Con información de actualidad.rt.com