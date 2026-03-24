José Ramón Reyes será exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano por su legado en las artes marciales

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El maestro José Ramón Reyes será inmortalizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en una ceremonia programada para el 15 de noviembre de este año, como reconocimiento a su invaluable aporte al desarrollo de las artes marciales en el país.

Reyes es considerado uno de los principales precursores del taekwondo en la República Dominicana, disciplina en la que dejó una huella significativa como atleta, dirigente y promotor.

El anuncio fue realizado por Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, quien destacó que el homenaje forma parte de la Clase 2026, en un ceremonial especial que conmemora los 60 años de la institución.

El maestro inició su trayectoria en 1963 en la Universidad de Texas, bajo la tutela del Gran Maestro Jhoon Rhee, obteniendo su cinturón negro en 1965 y fundando al año siguiente la primera escuela de taekwondo en el país.

Desde esa plataforma, impulsó la expansión de esta disciplina a nivel nacional, promoviendo la creación de academias en distintas provincias y organizando en 1968 el primer torneo nacional de artes marciales.

Con este reconocimiento, José Ramón Reyes se suma a otras figuras destacadas del deporte dominicano, consolidando su legado como uno de los grandes impulsores del taekwondo y las artes marciales en la República Dominicana.