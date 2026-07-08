José Ramón Peralta denuncia presunta manipulación de pruebas en proceso judicial en su contra

Bartolo García

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este martes que fue incorporado de manera irregular al expediente judicial que enfrenta desde 2023, al presentar lo que calificó como evidencias de una presunta fabricación de documentos y testimonios para sustentar las acusaciones en su contra.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Peralta sostuvo que el proceso responde a una acusación “fabricada y falsa”, cuyo propósito, según afirmó, era afectar su credibilidad personal y perjudicar políticamente al partido al que pertenece.

Como parte de su exposición, el exfuncionario mostró dos interrogatorios realizados a una misma persona señalada por el Ministerio Público como vinculada a la entrega de supuestos cheques. Explicó que, en la primera declaración, fechada el 27 de noviembre de 2021, el testigo aseguró haber entregado esos fondos a una persona distinta y sin relación con él.

No obstante, indicó que en un segundo interrogatorio, realizado el 19 de diciembre de 2022, el mismo testigo modificó su versión para señalar, de manera indirecta y a través de un tercero, que los mismos instrumentos financieros habrían llegado a manos de Peralta.

El exministro afirmó que estas diferencias evidencian una presunta alteración de testimonios con el objetivo de vincularlo al proceso judicial pese a la supuesta falta de pruebas directas en su contra. Asimismo, denunció que uno de esos interrogatorios habría sido ocultado durante el desarrollo del expediente.

Peralta también cuestionó que una misma declaración haya sido utilizada para respaldar versiones distintas en expedientes diferentes. A su juicio, ese documento presenta inconsistencias que impiden considerarlo una prueba confiable, debido a las variaciones entre los testimonios.

Finalmente, el exfuncionario reiteró que continuará presentando los elementos que, según sostiene, demuestran las irregularidades del proceso judicial. Indicó que su intención es que la opinión pública conozca los documentos y las actuaciones que, de acuerdo con su versión, evidencian que fue incluido en el expediente mediante pruebas que considera inconsistentes.