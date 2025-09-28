José Izquierdo evoluciona favorablemente tras cirugía de emergencia

Bartolo García

El profesor José Izquierdo, reconocido dirigente político y figura de la vida pública de Santiago, atraviesa un proceso de recuperación positivo tras haber sido sometido a una delicada cirugía de emergencia.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo luego de que Izquierdo presentara un cuadro de isquemia mesentérica intestinal, condición que requirió atención inmediata por el riesgo que representa para la salud.

Según el equipo médico de la Clínica Unión Médica, donde permanece ingresado, el procedimiento fue exitoso y actualmente el paciente se encuentra fuera de peligro.

El profesor ya fue trasladado a una habitación normal, lo que confirma la evolución estable en su estado clínico y la buena respuesta a los tratamientos posteriores a la operación.

El exdiputado y presidente provincial del partido Fuerza del Pueblo (FP) ha evolucionado muy bien de la operación, encontrándose de buen ánimo y conversando animadamente con familiares y amigos que lo han visitado.

Familiares y allegados expresaron su agradecimiento al personal médico que participó en la cirugía, así como a todas las personas que se han mantenido pendientes de la salud de Izquierdo.

La noticia de la intervención generó gran preocupación en el ámbito político y social de Santiago, debido a la relevancia de Izquierdo en la vida pública y su larga trayectoria como profesor universitario.

Amigos cercanos y compañeros de partido han destacado la fortaleza y serenidad con la que el dirigente ha enfrentado este proceso de salud, confiando en su pronta recuperación.

Las autoridades de la clínica Unión Médica han señalado que el paciente permanecerá bajo observación médica constante, con controles regulares para garantizar la estabilidad de su recuperación.

Se espera que en los próximos días pueda continuar con terapias y cuidados médicos especializados, antes de recibir el alta hospitalaria definitiva.

El caso de Izquierdo también ha sido un recordatorio para la población sobre la importancia de atender con rapidez los síntomas relacionados con problemas intestinales y circulatorios.

Diversos sectores sociales y políticos de Santiago han manifestado mensajes de apoyo a través de las redes sociales, resaltando la figura de Izquierdo como un referente de servicio y compromiso social.

El profesor, además de su rol como educador, ha ocupado posiciones de liderazgo dentro de su partido, lo que le ha granjeado respeto y reconocimiento en la vida política dominicana.

Finalmente, allegados esperan que una vez supere esta etapa de recuperación, Izquierdo pueda retomar sus actividades públicas con la misma pasión y entrega que lo han caracterizado a lo largo de los años.