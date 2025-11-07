José Fernando Benoit Peña asume como director nacional del CAID, marcando una nueva etapa de compromiso y excelencia

Bartolo García

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) anunció la designación del doctor José Fernando Benoit Peña como su nuevo director nacional, en sustitución de Henry Rosa Polanco, consolidando así una nueva etapa en el fortalecimiento institucional y en la calidad de los servicios que ofrece a la población con discapacidad.

El anuncio fue realizado por el padre Jorge William Hernández, presidente del Consejo Directivo del CAID, quien resaltó la labor de Benoit Peña al frente de la sede de Santiago, destacando su “eficiencia, proactividad y compromiso con la misión del centro”.

“Su entrega y calidad humana le han ganado el respeto de las familias y la admiración de todo el equipo del CAID”, expresó el padre Hernández, subrayando que el nuevo director nacional ha sido un ejemplo de liderazgo inspirador.

Junto a este nombramiento, la institución informó también la designación de la doctora Claudia Cuevas Coelho como nueva directora de la sede de Santiago y del doctor Edison Iriarte Rodríguez Díaz como director de la sede de Santo Domingo Oeste, en un esfuerzo por fortalecer la estructura directiva y descentralizar la gestión.

El doctor Benoit Peña es médico ortopeda egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 2001, con una amplia trayectoria académica y profesional. Su carrera ha estado guiada por un enfoque humano y comunitario, que se evidenció desde su pasantía de ley en la comunidad del Pico Diego de Ocampo.

Realizó su residencia médica en el Hospital José María Cabral y Báez en 2005 y posteriormente se especializó en cirugía de rodilla y medicina deportiva en el Hospital Edgrand Rebagliati Martins, en Lima, Perú, en 2009. Complementó su formación con cursos de posgrado en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Asimismo, es miembro activo de prestigiosas sociedades médicas internacionales, entre ellas la Sociedad Internacional de Artroscopia, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva Ortopédica (ISAKOS), la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) y la Asociación de Artroscopia de América del Norte (AANA).

Durante su gestión en el CAID Santiago, el doctor Benoit Peña lideró la implementación del Nuevo Modelo de Atención y Servicios (N-MAS), un programa innovador que permitió ampliar la cobertura a más familias mediante horarios extendidos y terapias grupales los fines de semana.

Gracias a esta iniciativa, el CAID logró optimizar sus recursos y ofrecer un servicio más accesible e inclusivo, garantizando una atención continua para los niños y niñas con condiciones de discapacidad, sin importar las limitaciones geográficas o de tiempo.

Al asumir su nuevo rol, Benoit Peña expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su liderazgo y reafirmó su compromiso con la misión social del CAID. “Asumo este reto con plena conciencia del impacto que tiene nuestra labor. Cada niño atendido representa una historia de esperanza y superación que nos inspira a mejorar cada día”, afirmó.

El galeno destacó que su objetivo principal será continuar elevando los estándares de calidad en la atención integral y fortalecer los programas de rehabilitación, apoyo psicológico y capacitación familiar, pilares esenciales del trabajo del CAID.

Con estas designaciones, la institución reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la inclusión, consolidando un modelo de atención basado en el respeto, la empatía y el trabajo interdisciplinario.

El CAID, creado para atender a niños y niñas con síndrome de Down, trastorno del espectro autista y parálisis cerebral, mantiene su propósito de brindar oportunidades reales de desarrollo, promoviendo una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

La llegada del doctor Benoit Peña a la dirección nacional marca un nuevo capítulo en la historia del CAID, caracterizado por la visión de futuro, la dedicación profesional y la firme convicción de que cada niño con discapacidad merece alcanzar su máximo potencial.

