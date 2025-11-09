José Arturo Tatis propone designar la Casa Provincial del PLD en Santiago con el nombre de Monchy Rodríguez

Bartolo García

Santiago, R.D. – El dirigente político José Arturo Tatis, aspirante a senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2028, presentó una propuesta para que la Casa Provincial del PLD en Santiago lleve el nombre del fenecido líder Ramón María Rodríguez (Monchy Rodríguez), como un reconocimiento a su legado político, partidario y social.

La propuesta, presentada ante dirigentes provinciales y municipales del partido, contempla además la develización de una fotografía de gran formato de Monchy Rodríguez en el edificio ubicado en la calle Santiago Rodríguez esquina Independencia, sede principal del PLD en la provincia.

Tatis expresó que esta iniciativa busca honrar la memoria de un hombre que dedicó su vida al servicio público, al desarrollo institucional del PLD y al bienestar de Santiago. “Monchy fue un compañero de mil batallas, un líder incansable, un hombre de principios y de pueblo. Su legado trasciende la política y sigue inspirando a generaciones enteras”, manifestó.

El dirigente detalló que el acto de inauguración de la Casa Provincial con el nombre de Monchy Rodríguez contará con la presencia del presidente del PLD, Danilo Medina, del secretario general, Johnny Pujols, y de los miembros del Comité Político de la organización, junto a dirigentes de todos los niveles provinciales y municipales.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a la trayectoria de Monchy Rodríguez, resaltando su compromiso con la justicia social, la ética política y el fortalecimiento institucional del partido morado. “Queremos que cada compañero que entre a la casa del PLD en Santiago recuerde a Monchy como símbolo de lealtad, trabajo y entrega a la causa peledeísta”, expresó Tatis.

Asimismo, el aspirante a senador anunció un programa de inauguraciones simultáneas de locales municipales y distritales del PLD en la provincia de Santiago, los cuales llevarán los nombres de destacados militantes que marcaron huella en la historia del partido.

En el municipio de Jánico, el local del PLD llevará el nombre de Agustín Alberto Báez (Kan), maestro, propulsor deportivo y consejero comunitario ampliamente reconocido en toda la Sierra. “Kan fue un hombre de pueblo, respetado por educadores, deportistas e intelectuales, un verdadero ejemplo de servicio y humildad”, destacó Tatis.

De igual forma, en el municipio de Licey al Medio, el local será nombrado en honor al empresario y político Miguel Apolinar Ureña, fundador del PLD en esa localidad y en la Circunscripción No. 3. “Miguel fue un visionario que llevó el mensaje de Juan Bosch a cada rincón de Licey, dejando un legado de compromiso y liderazgo”, señaló.

Para el Distrito Municipal Santiago Oeste, el dirigente propuso que el local del partido lleve el nombre de uno de los tres grandes maestros y líderes de la zona: Ramiro Martínez, Augusto Moronta o Ricardo Abreu, reconociendo su papel en la formación política y su lealtad a los principios fundacionales del PLD. La elección final será decidida por la dirección local del distrito.

En tanto, en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua (Los Cocos), el local será designado con el nombre de Apolinar Peña, un fundador del partido que, según Tatis, “fue ejemplo de disciplina, respeto y coherencia política”.

El aspirante a senador explicó que cada acto de inauguración será acompañado por un programa de develización de fotografías y reconocimientos a los familiares de los homenajeados, con la participación de dirigentes provinciales y comunitarios.

José Arturo Tatis subrayó que estas iniciativas buscan reafirmar los valores de unidad, trabajo en equipo y compromiso social que caracterizan al PLD desde su fundación. “Queremos que la nueva generación de peledeístas conozca la historia y los hombres y mujeres que construyeron este partido con esfuerzo y convicción”, afirmó.

Finalmente, Tatis reiteró su visión de un PLD unido y fortalecido, centrado en la educación política y el trabajo comunitario. “Nuestro deber es honrar el pasado, actuar con responsabilidad en el presente y construir un futuro digno para el pueblo dominicano. Me gusta el trabajo en equipo, y esa será siempre mi bandera dentro del PLD y en mi servicio público”, concluyó.

#eljacaguero #JoséArturoTatis #MonchyRodríguez #PLD #Santiago #DaniloMedina #JohnnyPujols #Jánico #LiceyAlMedio #SantiagoOeste #Jacagua #PolíticaDominicana #Homenaje #LegadoPLD