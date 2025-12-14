José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con amplia ventaja en segunda vuelta

Bartolo García

José Antonio Kast fue electo este domingo como nuevo presidente de Chile tras imponerse de manera contundente a la candidata de izquierda Jeannette Jara en la segunda vuelta electoral, de acuerdo con los resultados oficiales entregados por el Servicio Electoral chileno.

Con el 95,18 % de las mesas escrutadas, Kast alcanzó el 58,30 % de los votos, frente al 41,70 % obtenido por Jara, confirmando así una victoria más amplia de lo que anticipaban la mayoría de las encuestas previas al balotaje.

La jornada electoral se desarrolló bajo un clima de alta polarización política, con una participación obligatoria que convocó a cerca de 15,7 millones de ciudadanos habilitados para votar en todo el país.

Los comicios definieron al sucesor del presidente Gabriel Boric, en un escenario marcado por el debate en torno a la seguridad ciudadana, la situación económica, la inmigración y las críticas a la actual administración de gobierno.

Tras conocerse los resultados, Jeannette Jara reconoció públicamente su derrota y felicitó al presidente electo. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó a través de su cuenta en la red social X.

La candidata oficialista agradeció el respaldo recibido y aseguró que continuará trabajando desde su espacio político por mejores condiciones de vida para los chilenos, reafirmando su compromiso con el país.

José Antonio Kast asumirá oficialmente la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo de 2026, cuando reciba el traspaso de mando de Gabriel Boric, iniciando un período de gobierno que se extenderá hasta el año 2030.

El presidente electo es cercano ideológicamente al mandatario argentino Javier Milei y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, vínculos que han sido destacados durante la campaña y que generan expectativas sobre el rumbo de su política exterior.

Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, compitió por tercera vez por la Presidencia de Chile, tras sus intentos fallidos en 2017 y 2021, cuando fue derrotado en segunda vuelta por Boric.

En la primera vuelta de esta elección presidencial, Jeannette Jara había obtenido el 26,85 % de los votos, mientras que Kast alcanzó el 23,92 %, pasando ambos al balotaje tras una votación fragmentada.

La campaña de segunda vuelta estuvo dominada por un discurso confrontacional, reflejo de las marcadas diferencias ideológicas entre ambos candidatos, lo que profundizó la división política en el país.

Analistas coinciden en que la victoria de Kast representa un giro significativo en el escenario político chileno, con un electorado que expresó un fuerte descontento con la gestión actual y demandó cambios en materia de orden, crecimiento económico y control migratorio.

Durante la noche electoral, simpatizantes del Partido Republicano celebraron el triunfo en distintas ciudades del país, destacando el respaldo mayoritario obtenido en las urnas.

Con este resultado, Chile inicia una nueva etapa política, marcada por el desafío de gobernar un país socialmente diverso y políticamente polarizado, bajo la conducción de un presidente que ha prometido orden, reformas estructurales y un cambio profundo en el rumbo del Estado.

Con infamación de actualidad.rt.com, elpais.com e infobae.com