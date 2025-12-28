Jornada comunitaria llena de alegría a la niñez de Bella Vista en Santiago

Bartolo García

Santiago.– Más de 600 niños y niñas del sector Bella Vista fueron beneficiados con una amplia jornada de integración comunitaria realizada en la cancha del sector, en una actividad orientada a fomentar la recreación, la convivencia familiar y el compromiso social.

La jornada fue encabezada por la regidora Yuderka Castellanos, representante del Justicia Social (JS), con el respaldo de líderes comunitarios, voluntarios y residentes de la zona.

La actividad tuvo como propósito principal llevar bienestar y momentos de alegría a la niñez del sector, creando un espacio seguro y saludable para el disfrute colectivo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Esta iniciativa reafirma la visión humanista y social que impulsa el partido Justicia Social, especialmente en lo relativo a la protección, el desarrollo integral y la felicidad de los niños y niñas en las comunidades.

Asimismo, se destacó que esta línea de trabajo responde al liderazgo del presidente de la organización, Julio César Valentín Jiminián, quien ha enfatizado la importancia de priorizar políticas y acciones centradas en la niñez y el trabajo territorial.

Durante la jornada, los menores disfrutaron de actividades recreativas, juegos, dinámicas de integración y un ambiente familiar diseñado para promover valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia pacífica.

Padres y madres del sector también se integraron a la actividad, valorando positivamente el impacto de este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo social y emocional de sus hijos.

Al dirigirse a los presentes, la regidora Yuderka Castellanos agradeció la masiva participación de las familias y destacó que estas acciones forman parte de un trabajo constante y cercano a la gente.

Castellanos subrayó que su gestión se basa en la sensibilidad social, la escucha activa y la presencia permanente en los barrios, como herramientas fundamentales para responder a las verdaderas necesidades de la comunidad.

Resaltó que la alegría reflejada en los rostros de los niños fue la mayor recompensa del esfuerzo colectivo realizado por organizadores, voluntarios y colaboradores.

La regidora expresó su agradecimiento a cada persona que aportó tiempo, recursos y voluntad para hacer posible la actividad, reconociendo el valor del trabajo comunitario y la colaboración ciudadana.

Indicó que este tipo de jornadas fortalecen el tejido social y ayudan a construir comunidades más unidas, solidarias y comprometidas con el bienestar común.

Castellanos manifestó que continuará impulsando iniciativas similares en distintos sectores de Santiago, con el objetivo de mantener una gestión cercana y de impacto directo.

Finalmente, los organizadores reiteraron su compromiso de seguir promoviendo espacios que devuelvan sonrisas y esperanza a la niñez, reconociéndola como el presente y el futuro de la sociedad dominicana.